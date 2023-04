Hobro er markant svækket til nøglekamp

HOBRO:Det siges, at en kæde aldrig er stærkere end det svageste led. Hvis de ord har hold i virkeligheden, så får Hobro for alvor testet kædens holdbarhed i fredagens hjemmekamp mod Nykøbing FC.

Her mangler Hobro nemlig et par store profiler. Muamer Brajanac er ude med karantæne efter for mange gule kort, og Mathias Haarup er med garanti heller ikke med, da hans venstre skulder gik af led i den seneste kamp mod FC Fredericia.

De to profilers fravær tvinger træner Martin Thomsen til at tænke i andre baner, men det er han i første omgang helt tryg ved.

- Muamer har været stærk for os i det her forår. Det er ikke kun mål men også mange ting i spillet, som han har bidraget stort med. Han har haft en stor betydning for vores succes, og det samme kan man sige om Mathias Haarup. Han har vist noget af den kvalitet, som gjorde ham til en stor prioritet for os i vintervinduet, siger Martin Thomsen, der dog understreger, at han er fortrøstningsfuld i forhold til at gardere for de to fraværende profiler.

- Når det er sagt, så er det her en oplagt chance for andre til at komme ind og vise, at de skal spille mere. Vi har brystet os af, at vi har en bedre trup nu, end vi havde i efteråret, og det skal vi gerne se i kampen mod Nykøbing, siger Martin Thomsen.

Mens Oliver Overgaard virker som et oplagt bud på en substitut for Mathias Haarup som højre wingback, så er der flere om buddet til at afløse Brajanac i front.

- Vi har tre reelle alternativer. Den spiller, der minder mest om Brajanac er Laurs Skjellerup. Han har noget af den samme fysik, som Brajanac. Vi har gjort meget ud af, at alle angriberne har trænet sammen med Deedson, og vi har set, at kombinationerne er gode, når det er Ronnie Schwartz eller Danny Amankwaa, der spiller ved siden af Deedson. Lige meget hvilken spiller, vi ender med at sætte op ved siden af Deedson, så har vi en klar plan for, hvordan vi bedst får ham bragt i spil, siger Martin Thomsen.

Kampens betydning er ikke til at tage fejl af. Derfor er det også en streg i regningen, at Hobro mangler Haarup og Brajanac.

- Det er sidste udkald for Nykøbing. De skal vinde, hvis de skal bevare et håb om overlevelse. Derfor er det også spændende at se, om der er en form for desperation i deres spil. Hvis kampen er uafgjort mod slutningen, er det min forventning, at de vil presse på for en sejr. Måske er det til vores fordel, siger Martin Thomsen.

I skrivende stund er Hobro 10 point foran Nykøbing, mens man har seks point ned til Fremad Amager under stregen.

Der er kampstart på DS Arena fredag klokken 18.30.