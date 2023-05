Hobro er millimeter fra ny sæson i 1. division

FALSTER:Hobro er snublende tæt på en ny sæson i 1. division. Det står klart efter en sejr på Falster mod allerede nedrykningsdømte Nykøbing FC.

Med fredagens sejr er Hobro syv point og en markant bedre målscore foran Fremad Amager, der har tre kampe tilbage. Hobro var gennem hele kampen det klart bedste hold. Nykøbing har efter nedrykningen blev en realitet skiftet en del ud på stambesætningen, og de unge spillere, der er blevet bragt i kamp har tydeligvis ikke niveau til 1. division.

Det afspejlede sig blandt andet ved, at Hobro spillede sig frem til mange halvstore eller store chancer i de første 45 minutter. ineffektivitet var dog også et tema for cheftræner Martrin Thomsen, der måtte "nøjes" med en 1-0-føring ved pausen.

Der skal lige knyttes en kommentar til Lars Justesen. På det lidt publikumsfattige stadion kunne man konstant høre den medlevende Justesen, der kom med mange gode råd til sine spillere. Var man i tvivl om spændingsniveauet og mængden af nerver, så var Justesens tilråb en meget god indikator.

Hvis der nogensinde skal laves en dansk version af Emil fra Lønneberg, vil Justesen være oplagt i rollen som Emil far. Med den gennemtrængende stemme. Kan man lige forestille sig, hvordan han vil være i stand til at råbe Eeeeemiiil.

Måske gjorde han det endda, da Hobro bragte sig i front.

Målet blev nemlig sat ind af Emil Søgaard, der efter to forsøg i samme sekvens energisk fik kæmpet sig til en føringsscoring. Først ramte han overliggeren, men han kæmpede sig foran to tøvende Nykøbing-spillere og headede returbolden i mål.

Søgaard var rykket fra tremandsforsvaret og ud på en højre wingback for at give plads til Simon Jakobsen i midterforsvaret. Såvel Søgaard som Jakobsen leverede stærke præstationer. Det samme gjorde makkeren på den modsatte wingback Frederik Elkær.

Hektisk indledning

Kort efter pausen røg Justesens puls med garanti op i det røde felt, da han så Nykøbings Emilio Simonsen udligne til 1-1 efter lidt tvivlsomt forsvarsspil. Inden han for alvor fik pulsen ned igen, kom den muligvis endnu højere op.

Frederik Elkær scorede nemlig til 2-1 minuttet efter udligningen. Her spillede Frederik Elkær en hovedrolle. Den målfarlige wingback leverede en god vending på kanten af feltet efterfølgende et vristspark, der var trukket efter en snor over i det lange hjørne.

Elkær spillede med enorm selvtillid og var en af flere kandidater til Hobros fidusbamse. Der var nemlig en lang række stærke individuelle præstationer fra de gulklædte spillere.

Den hæsblæsende indledning på anden halvleg blev punkteret af Hobro, der efter Elkærs scoring formåede at sætte en prop i kampen. Der blev ikke levnet chancer til hjemmeholdet, og Hobro havde helt styr på begivenhederne frem til slutfløjtet. Forrige rundes nedsmeltning i overtiden mod Fremad Amager var aldrig i nærheden af at blive gentaget.

Sejren betyder, at Hobro søndag skal håbe på, at FC Fredericia vinder over Fremad Amager, så er det nemlig sikkert, at det også hedder 1. division efter sommerferien for Martin Thomsens tropper.