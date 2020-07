Hobro er på vej mod nedrykning: Tabte på hjemmebane

FODBOLD:Mandag aften skulle den første af to playoff kampe i 3F Superligaens nedrykningsspil stå mellem Hobro IK og Lyngby Boldklub - vinderen af de to kampe bliver i landets bedste liga. Hvad der startede godt i Hobro, endte i desværre med et 1-2-nederlag til hjemmeholdet.

Kampen startede lidt nervøst ud, og begge hold skulle lige se hinanden. Efter ti minutters spil fandt Hobro rytmen i deres spil, og de første nerver var efterhånden spillet væk, dog uden de helt store eskapader eller målchancer.

Det første klare eksempel på netop den fundne rytme skete i det 11. minut, da Imed Louati headede bolden i mål efter et perfekt sparket hjørnespark fra 100-kamps jubilaren Edgar Babayan. Et mål, der fik de fleste med Hobro briller til at sænke skuldrene en smule.

Derefter blev der kæmpet og fightet fra begge hold, og der var da også et par episoder, hvor intensiteten næsten var for meget for dommer Morten Krogh.

I det 33. minut smed Babayan endnu et indlæg ind i feltet, og her var det Rasmus Minor der var lige ved at næsten - men til Lyngbys held fik Thomas Mikkelsen i målet lappen på.

Det sidste kvarter af første halvleg bølgede lidt frem og tilbage, men uden de helt store cancer, og Hobro kunne gå til pause med en 1-0 føring.

Efter pausen gik der ikke mere end ti minutter, før det lykkedes Lyngby at udligne, efter at Reza Corlu spillede sig igennem hele tre Hobro-spillere, og med hjælp fra en afretning fra Christian Cappis fik sendt bolden forbi en chanceløs Jesper Rask i målet - og skuldrene er tilbage oppe over ørerne for dem i gul og blå.

Herefter var det som om, at Hobro fuldstændig mistede gejsten og blev langt mere nervøse, hvorimod Lyngby fik ild i øjnene.

Sådan så det ud resten af kampen, hvor Hobro havde umådeligt svært ved at finde den gejst, de havde i første halvleg. Der var simpelthen for lidt, der virkede.

En fejl fra Christian Cappis i det 87. minut resulterede i en scoring til 2-1 fra gæsternes Frederik Gytkjær, og selvom Peter Sørensen gjorde, hvad han kunne for at få spillerne til at give det sidste, så nyttede det ikke noget.

Hobro står altså foran et stor og svær opgave på mandag, når returopgøret og kampen om en plads i næste sæson af 3F Superligaen skal spilles i Lyngby.