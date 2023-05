Hobro er reddet efter økonomisk rod hos konkurrent

KØBENHAVN: Fodboldklubben Fremad Amager rykker ned i 2. division uagtet pointhøsten i sæsonens sidste kampe i 1. division.

Dermed er Hobro IK sikret en ny sæson i landets næstbedste fodboldrække.

Fremad Amager meddeler på sin hjemmeside, at man på grund af økonomiske vanskeligheder ikke kan få licens til at spille i Nordicbet Ligaen.

Den tidligere ejer, russiske Anton Zingarevich, har efterladt en rodet økonomi med ubetalte regninger, og i stedet for at finde på nødløsninger for at kunne opnå licens, vil klubben lade sig rykke ned og bringe orden i økonomien.

- Fremad Amager skylder blandet andet 900.000 kroner til en ghanesisk klub, som den tidligere ejer, russiske Anton Zingarevich, trods gentagne rykkere ikke har betalt, siger Lars Hein på vegne af ejerkredsen til hjemmesiden.

- Med en sådan gæld kan DBU ikke tildele licens til 1. division.

Klubben har ganske vist vundet en retssag mod den tidligere ejer, som gør, at man inden for de næste par måneder vil modtage omkring en million kroner, der skal betales til den ghanesiske klub.

Det er dog ikke den eneste ubetalte regning, og klubledelsen vil nu koncentrere sig om at rydde op i økonomien, inden man igen kan blive klar til at sigte mod 1. division.

Man spiller de resterende kampe i 1. division færdig. Med to spillerunder tilbage havde Fremad Amager i forvejen seks point op til Hobro IK på den rigtige side af nedrykningsstregen. Himmerlændingene har samtidig en 14 mål bedre målforskel.

