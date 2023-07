Hobro har måske fundet afløseren for topscorer

HOBRO: Moubarack Compaoré kan være navnet på den offensive forstærkning i Hobro IK.

Den 20-årige offensivspiller fra Burkina Faso er blevet set an i Hobro i den forgangne uge, og han har afleveret så godt et indtryk, at han er et godt bud på at tage over for sidste sæsons topscorer Don Deedson, der denne sommer er skiftet til superligaklubben OB.

Fredag scorede Moubarack Compaoré to gange, da Hobro IK vandt hele 9-0 over et udvalgt hold fra Skelund i sommerens første testkamp.

- Moubarack har gjort et godt indtryk, og vi har aftalt at holde kontakten ved lige. Efter kampen i fredags rejste han hjem til Norge med sin agent, og så må vi se, om vi kan få enderne til at mødes. Der er ingen tvivl om, at han er en interessant spiller for os, siger Hobro IK's cheftræner, Martin Thomsen.

Moubarack Compaoré er på kontrakt i den norske klub Sarpsborg, hvor han dog har langt til spilletid.

Til gengæld bliver det ikke umiddelbart til noget samarbejde mellem Hobro IK og Malik Larsen og Oscar Sejrup fra henholdsvis Randers FC og Brøndby, der også har været på prøve i den forgangne uge.

- Nu har vi set dem an, og det bliver ikke til mere i denne omgang, men det kan jo være, at det bliver på et senere tidspunkt, siger Martin Thomsen.

Hobro-træneren fik det ventede udbytte af sommerens første testkamp.

- Vi var klar over, at det gerne skulle blive til en storsejr, og den fik vi. Det er blevet en tradition for os at spille sådan en kamp mod en omegnsklub, som man også ser mange tyske klubber gøre. Vi fik tanket selvtillid ved at score en masse mål, samtidig med at vi fik rig lejlighed til at øve vores spil med bolden, siger Martin Thomsen, der måtte se forsvarsspilleren Marius Jacobsen udgå med et trælår.

Jesper Bøge var ikke i kamp på grund af nogle småskavanker, mens Frederik Dietz er blevet student og derfor først møder ind i den kommende uge.

Onsdag klokken 13 venter der en anderledes hård test for Hobro, når 1. divisionskollegaerne fra Vendsyssel FF kommer på besøg. Den kamp er flyttet fra Hadsund til Hobro, fordi banen i Hadsund ikke er egnet til fodbold i øjeblikket.

På lørdag skulle Hobro have mødt AaB's reservehold, men AaB, der fredag spiller mod FC Midtjylland, har aflyst kampen. Det betyder, at Hobro i stedet har arrangeret to kampe mod Skive og Brabrand henholdsvis 11. og 12. juli. Den sidste kamp inden sæsonpremieren er lørdag 15. juli på udebane mod Kolding.