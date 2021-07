Hobro-fejl blev straffet i Esbjerg

FODBOLD:Første halvleg af træningskampen mellem Esbjerg og Hobro var en sand målfest. Fest er måske ikke lige den betegnelse, som Hobros træner Martin Thomsen vil sætte på de mange mål, der blev scoret i Hobros ende.

- Vi fik i hvert fald set, at når vi laver fejl, så koster det mod et godt hold som Esbjerg. To af Esbjergs scoringer opstod, fordi vi lavede nogle store fejl, konstaterer Martin Thomsen, der måtte se bort fra en trio af de formodede stamspillere.

Frederik Mortensen, Jesper Bøge og Simon Jakobsen sad alle over med skader, og fraværet af hele tre etablerede spillere kan mærkes i en Hobro-trup, der ikke rummer samme bredde som eksempelvis dagens modstander fra Esbjerg.

- Hvis vi skal finde det positive i de fejl, som vi begik, så må det være, at det er et fint tidspunkt at lave den slags fejl på. Det havde været værre, hvis det var sket i en turneringskamp. Nu kan vi forhåbentlig lære noget, siger Martin Thomsen.

Esbjerg - Hobro 5-2 (4-2) Målscorere: 1-0 Emil Holten (4. minut), 1-1 Mikkel Mejlstrup Pedersen (11. minut), 1-2 Kasper Høgh (21. minut), 2-2 Mads Larsen (28. minut), 3-2 Patrick Schmidt (33. minut), 4-2 Patrick Schmidt (35. minut), 5-2 Mads Borchers (72. minut) Hobros startopstilling (4-3-3): Adrian Kappenberger - Mathias Haarup, Jakob Hjorth, Emil Søgaard, Jacob Tjørnelund - Mikkel Mejlstrup Pedersen, Mads Bager, Danny Amankwaa - Pål Alexander Kirkevold, Kasper Høgh, Oliver Thychosen.

Hobro kom foran med 2-1, men herfra var der for mange personlige fejl til, at det for alvor blev godt fra Martin Thomsens udvalgte. Hobro-træneren hæfter sig ikke overraskende ved, at man ikke helt har fået fulgt op på den første træningskamp mod AaB, da man stod knivskarpt defensivt.

- Man må sige, at vi er kommet lidt ned på jorden igen, men det hører også med, at vi ikke har fået gang i Frederik Mortensen endnu. Jesper Bøge og Simon Jakobsen mangler vi også, så det kan godt mærkes, når vi møder et kvalitetshold som Esbjerg, siger Martin Thomsen.

Han kan glæde sig over, at Hobro-spillerne fik en masser givtige meter i stængerne, og så blev han lidt klogere på et par prøvespillere.

- Vi havde blandt andet Mads Bager med, der kommer fra AGF's ungdomsafdeling og har trænet med i AC Horsens. Nu ser vi ham an, og så foretager vi en evaluering. Det samme gør sig gældende for David Brown, der er en amerikansk spiller, som Christian Cappis har spillet sammen med, fortæller Martin Thomsen.

Han fortæller endvidere, at både Valon Ljuti og Aramis Kouzine stadig er i spil til en plads i Hobro-truppen.

- I forhold til Valon, så har han efterladt et godt indtryk, og nu skal vi finde ud af, om vi kan få enderne til at mødes højere oppe i systemet, siger Martin Thomsen.

Hobro spiller næste træningskamp på lørdag mod Aarhus Fremad.