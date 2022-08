Hobro-figther: - Vi skal til at score nogle mål

FODBOLD:Det var ikke Hobros aften, da man var en tur i Hjørring for at møde Vendsyssel FF i det nordjyske divisonsderby.

Det blev til det tredje nederlag i træk, og for tredje gang i træk blev det heller ikke til mål fra Hobro, og det bekymrer midtbanekrigeren Frederik Mortensen, der kom på banen fra anden halvlegs indledning og var med til at vende kampen for Hobro.

- Det var egentlig ikke fordi, vi gjorde så meget rent taktisk. Det handlede om nogle mindre justeringer, og så skulle vi simpelthen op i intensitet. I kampens indledning kunne vi ikke matche Vendsyssel, men det blev bedre, som kampen skred frem, siger Frederik Mortensen.

Den løbestærke midtbanemand havde selv et hovedstød, der sneg sig over mål, og i det hele taget havde Hobro kampens største chance 10 minutter før tid, da der lige pludselig var tomt mål, men den mulighed blev forspildt.

- Man må sige, at vi havde mulighederne eller optræk til muligheder for at udligne, men vi er ikke skarpe nok for tiden. Det er jo ikke kun i den her kamp, at det er et problem. Det har det også været i de forrige kampe, siger Frederik Mortensen.

- Vi skal have fundet nogle offensive løsninger, så vi får scoret. Det er ikke nok, at vi har en god defensiv. Det rækker ikke i længden, at vi skal holde nullet hver gang for at vinde, så det handler om, at vi skal få offensiven til at glide, men jeg synes jo egentlig, at vi skaber chancerne i dag, siger Frederik Mortensen.

Vendsyssel-træner Henrik Pedersen var ikke uenig. Han noterer sig, at kampbilledet var modsat de kampforløb, som man så mellem de to hold i sidste sæson. Det samme var resultatet.

- Det var fint, at vi vandt kampen, for vi var ikke bedst på dagen. Vi manglede den energi, der skal til, for at vi for alvor kan lykkes med vores spil. Der var ingen tvivl om, at Hobro er bedst mellem felterne, siger Henrik Pedersen.

Mens Vendsyssel med fire sejre i fem kampe har meldt sig ind i topstriden, så skal Hobro ud i nogle meget vigtige kampe mod de to øjeblikkelige nedrykningsfavoritter Hillerød og Nykøbing. De to hold er de næste opgaver. Startende med Hillerød på lørdag.

- Vi ved godt, at vi skal have løst udfordringen med at score mål i en fart, for der venter nogle vigtige kampe, konstaterer Frederik Mortensen.