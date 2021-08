Hobro fik nyindkøbt skadet i debut: - Vi håber, at han slipper med skrækken

FODBOLD:En sen udligning fra Mikkel Mejlstrup Pedersen gav søndag Hobro et point med fra udekampen mod HB Køge.

Anføreren udlignede på et straffespark og sørgede for, at Hobro efter 1-1 i Køge har hentet to point i sæsonens første tre kampe.

- Det var et fuldt fortjent point, synes jeg. Vi kom ud med et rigtig godt udtryk og turde presse højt. Alligevel kom vi bagud, men det fortæller noget om holdets mentalitet, at vi kom tilbage. Til sidst var det en åben kamp, og havde vi haft lidt mere kvalitet i nogle situationer, havde vi jo vundet, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Han fik det til trods et stort dryp malurt i bægeret, idet Hobro-truppens skadesliste blev udvidet i Køge.

Søndag middag blev angriberen Justin Shaibu præsenteret som ny spiller i Hobro på en etårig kontrakt, og han strøg direkte ind i startopstillingen. Den tidligere Brentford-spiller holdt dog kun 20 minutter, inden han pådrog sig en skade i baglåret.

- Det er selvfølgelig rigtig frustrerende, for det er en plads, hvor vi har manglet noget konkurrence, og Justin startede også kampen fantastisk. Det er en spiller, jeg forventer mig meget af. Vi håber, han slipper med skrækken, men ellers må Lars (teknisk chef Lars Justesen, red.) jo bare hente en mere, lyder det med et grin fra Martin Thomsen, der uanset hvad ikke forventer, at Hobro er færdige på transfermarkedet.

- Planen er at hente en spiller mere, der kan dække de offensive pladser, siger Martin Thomsen.