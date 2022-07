Hobro fik point i premieren

FODBOLD:Hobro IK har stadig blot tabt en fodboldkamp i 2022.

Det er konklusionen, efter at himmerlændingene søndag åbnede en ny sæson i Nordicbet Ligaen med at få 0-0 med hjem fra udekampen mod HB Køge.

HB Køge - Hobro IK 0-0 (0-0) Advarsler: Don Deedson, Hobro (45. minut), Joachim Rothmann, HB Køge (64. minut), Adrian Kappenberger, Hobro (81. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen, Hobro (90. minut), Mike Jensen, HB Køge (90. minut)

Hobro IK's opstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Frederik Dietz - Frederik Elkær, Mikkel Mejlstrup Pedersen, Frederik Mortensen (Mathias Nygaard, 74. minut), Abdoul Yoda, Jacob Tjørnelund (Oliver Overgaard, 67. minut) - Don Deedson (Laurs Skjellerup, 74. minut), Muamer Brajanac (Mads Hvilsom, 89. minut)

Tilskuere: 896 VIS MERE

Hobro begyndte kampen bedst og kom også til et par store muligheder det første kvarter.

I det niende minut var det Don Deedson, der udnyttede Mikkel Mejlstrup Pedersens aflevering til nemt at glide af på HB Køge-forsvareren Maximilian Sauer, men i helt fri position skød Hobros haitianer bolden et godt stykke over mål.

Den næste store chance tilfaldt Hobro-anfører Mikkel Mejlstrup Pedersen, der fik frit skud i feltet efter Muamer Brajanac' forarbejde, men Pedersens afslutning sad lige på HB Køge-målmanden.

Efter 20 minutters spil var det i stedet hjemmeholdet, der burde have bragt sig foran.

Hobro-forsvaret blev skilt ad efter gode HB Køge-kombinationer, og det gav en friløber til Jacob Trenskow, men i gæsternes mål diskede Adrian Kappenberger op med en stor redning, og derfor forblev det målløst i første halvleg.

Anden halvlegs første store mulighed tilfaldt også HB Køge. Effiong Nsungusi blev spillet fri, og Frederik Dietz mistimede sit indgreb, da han forsøgte at komme på tværs, men heldigvis for gæsterne strøg HB Køge-angriberens afslutning forbi Adrian Kappenbergers mål.

Hjemmeholdet var farligst i anden halvlegs indledning. Efter en times spil var det Janus Seehusen, der fik en stor hovedstødschance tæt under mål, men den indskiftede HB Køge-spiller headede over mål.

Hobros bedste forsøg i anden halvleg kom fra Frederik Elkær, der 20 minutter før tid sendte et nærgående frispark snert over mål.

I kampens tillægstid var Joachim Rothmann tæt på at blive matchvinder for hjemmeholdet, men Hobro slap med skrækken, da hans forsøg gik forbi mål.

Hobro spiller sæsonens første hjemmekamp på fredag, når FC Helsingør kommer på besøg på DS Arena.