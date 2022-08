Hobro fik stoppet negativ stime med et tiltrængt point

FODBOLD:Don Deedson snød hele Hillerøds forsvar, da han gjorde det til 1-0 for Hobro, men Deedson blev selv snydt for matchvinderrollen, da Hillerøds Youssef Dhaflaoui på samme måde snød et helt forsvar, da han udlignede til 1-1. Det mest positive for Hobro ved 1-1-resultatet var, at man efter tre nederlag på stribe fik point igen. Det negative var, at det var en skidt spillemæssig præstation fra et ideforladt hjemmehold.

Lørdagens hjemmekamp mod Hillerød udviklede sig nemlig til en meget tør og kedelig ørkenvandring af en fodboldkamp, hvor et par scoringer var de små oaser, der skulle til for at gennemleve 90 minutters forsigtighedsfodbold fra et i store træk uambitiøst hjemmehold.

Efter tre nederlag i træk var det måske frygten for at tabe, der havde fundet fodfæste i Hobro-spillerne.

Der skulle eksempelvis gå 19 minutter, før Hobro fik sat et nogenlunde angreb sammen. Det førte til en blodfattig afslutning. Det alt andet end ophidsende kampbillede fortsatte mere eller mindre frem til det 39. minut, da Don Deedson viste et glimt af klasse, da han driblede på tværs af hele Hillerøds forsvar, inden han sikkert sparkede bolden i mål.

Scoringen var opstået efter en Hillerød-fejl, hvilket var meget sigende for kvaliteten af første halvleg. Man kunne argumentere for, at Hobro i det mindste kunne glæde sig over en vandtæt defensiv, men umiddelbart efter føringsmålet, måtte Adrian Kappenberger op med en klasseredning for at forhindre en udligning fra Hillerøds Matin Alatlassi.

Føringen var omtrent det eneste, der var at glæde sig over i Hobro-lejren i pausen, men den glæde blev hurtigt afløst af undren og skuffelse, da Hillerød fik udlignet to minutter inde i anden halvleg.

Youssef Dhaflaoui havde fra bænken set, hvordan Don Deedson var trukket ind fra højre side og havde snydt et helt forsvar, da han bragte Hobro i front. Den aktion kopierede han, da han flot udlignede til 1-1.

Det efterlod Hobro i en situation, hvor muligheden for at spille henholdende og leve på kontraer var taget ud af spillet. Martin Thomsens tropper skal dog have ros for at finde de samme takter frem, som man fandt i midtugekampen mod Vendsyssel, da Hobro med rette kunne være skuffet over, at man ikke fik point ud af en god anden halvleg.

Det var nemlig Hobro, der i kampens sidste 25 minutter forsøgte at presse på for en sejrsgivende scoring. Man fik dog også svaret på, hvorfor Hobro har det klart bedst med at stå afventende i sit lave pres og gode organisation. En fejl af Frederik Dietz gav nemlig en kontrachance til Hillerød, som Mads Freundlich heltemodigt fik afværget i sidste sekund med en syngende tackling.

Der var dog flere gode optræk til Hobro-scoringer. Blandt andet fik Don Deedson en kæmpe chance, efter et mønsterangreb fra Hobro, og Frederik Elkær burde have fået mere ud af en situation, hvor han blev spillet fri i venstre side.

Men meget symptomatisk for Hobros indsats, så manglede den sidste kvalitet til at få scoret et sejrsgivende mål. Det store spørgsmål er, hvorfor man ikke formåede at tage mere initiativ tidligere i kampen? Da Hobro fik en mere offensiv tilgang til kampen, blev det nemlig markant bedre.