Hobro fik tre på stribe trods mandefald

FODBOLD:Hobro IK har fået stivet selvtilliden godt af, inden de på torsdag har sæsonpremiere i NordicBet Ligaen mod Viborg FF - hjemme på DS Arena.

Lørdag blev en anden superliganedrykker, Esbjerg fB, besejret 2-0 efter scoringer af Mads Hvilsom og unge Frederik Brandt Jørgensen.

Sejren kommer i kølvandet på pokalsejren på 7-0 over IF Lyseng fra Danmarksserien i onsdags samt 4-1-sejren over Skive ugen forinden.

- Det har set fint ud. Forsvaret står solid, vores angribere scorer mål, og vi har fået spillet de nye spillere ind, siger Peter Sørensen.

Han må fortsat se bort fra amerikaneren Christian Cappis, som har fået inddraget sit pas og afventer en kendelse fra Udenrigsministeriet, etablerede navne som Pål Alexander Kirkevold, Jesper Bøge og Oliver Thychosen sidder ude med skader, mens Mathias Haarup lørdag blev sparet.

Endelig var Edgar Babayan fraværende mod Esbjerg på grund af landsholdstjeneste, og i premieren mod Viborg på torsdag er både han og Imed Louati ude med karantæne.

- Det gør lidt ondt, men vi må prøve at klare os uden, selvom vi ikke har fået så mange nye ind på tilsvarende niveau, lyder det fra Peter Sørensen.