Hobro forlænger med anfører

FODBOLD:Anfører Jonas Brix-Damborg tager turen med ned, når Hobro IK i den kommende sæson skal spille i Nordicbet Ligaen.

Midtbanespilleren har således forlænget sin kontrakt frem til sommeren 2021, fortæller superliganedrykkerne i en pressemeddelelse.

- Jeg har gjort mig mange tanker og overvejet flere muligheder, blandt andet i det civile. Men når alt kommer til alt og ovenpå skuffelsen ved at rykke ned, har jeg kunnet mærke, at jeg stadig brænder for at spille fodbold.

- Kroppen har det godt, og jeg føler, at jeg stadig kan bidrage til holdet og lige så vigtigt kommer jeg til træning hver dag med stor glæde. Så efter at have gjort mig disse tanker,har det været naturligt for mig at fortsætte. Jeg glæder mig til at tage en tørn mere velvidende, at det bliver i en historisk svær sæson i NordicBet Ligaen, siger Jonas Brix-Damborg.