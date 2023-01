Hobro forlænger med fremadstormende teenager

HOBRO:Det er ikke for meget sagt, hvis man påstår, at 19-årige Mads Freundlich har fået lidt af et gennembrud for Hobro IK i denne sæson. Den slidstærke midtbanespiller har for alvor gjort sit indtog på klubbens førstehold i løbet af efteråret, og det er han nu blevet belønnet for i form af en kontraktforlængelse.

Oprindeligt løb Mads Frundlichs kontrakt til sommeren 2024, men den nye kontrakt løbet helt frem til udgangen af 2026, hvilket blot understreger de syvmileskridt, som teenageren har taget for Hobro i denne sæson.

- Mads er et klassisk eksempel på, at hårdt arbejde belønner sig. Mads har i denne sæson fået sit gennembrud på førsteholdet, hvor han har vist, hvor dygtig og stærk en midtbanespiller han er. Igennem årene har Mads udviklet sig enormt meget og har hvert år lagt på sit spil. En udvikling han har fortsat på førsteholdet, og jeg er glad for, at vi er nået til enighed om en forlængelse, siger Lars Justesen, teknisk chef i Hobro IK.

Mads Freundlich nærmede sig mere og mere holdet i Hobro i takt med, at forrige sæson skred frem, og i denne sæson har han indtil videre spillet 17 kampe på tværs af turneringer, og det er også blevet til den første seniorscoring. Den faldt såmænd i pokalkampen mod FC København.

- Jeg er helt vildt glad og stolt over, at have forlænget min aftale med Hobro IK, hvor jeg har været siden ungdomsrækkerne. Hobro IK er et fantastisk sted, som ung spiller, at udvikle sig. En klub, der har været med til at udvikle mig, til den spiller jeg er i dag. Derfor er jeg virkelig stolt over, at trænerteamet har vist mig stor tillid og stolet på mine evner og at jeg nu har skrevet under på en ny aftale, er fantastisk. Jeg håber, at jeg kan fortsætte min udvikling og på denne måde bidrage til holdet, siger Mads Freundlich i en pressemeddelelse.

Et vidnesbyrd om Freundlichs gode udvikling er blandt andet, at han i efteråret overhalede en mere etableret spiller som Sebastian Avanzini, der ikke længere er at finde i Hobro.