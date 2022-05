Hobro forlænger med forsvarsspiller

FODBOLD:Hobro IK har forlænget kontrakten med venstrebacken Frederik Elkær, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

20-årige Elkær, der kom til Hobro IK som anden års U19-spiller i sommeren 2019 fra Viborg FF, har skrevet under på en treårig aftale.

- Siden Frederik kom til klubben, har han udviklet sig enormt meget, og vi er begyndt at se hans potentiale udfolde sig. Ikke mindst i denne sæson, hvor Frederik har spillet 15 kampe og tilmed også scoret 2 mål.

- Frederiks spidskompetencer er, at han er lynhurtig og har en fantastisk venstrefod, og vi glæder os til at følge hans fortsatte udvikling i de kommende år, siger Lars Justesen, der er teknisk chef i Hobro IK.

Frederik Elkær er glad for tilliden.

- Jeg er stolt over at være en del af Hobro IK, og jeg føler, det er et godt sted for mig at udvikle mig som spiller. Jeg er glad for den tillid, som trænerteamet viser mig. Jeg vil blive ved med at knokle på træningsbanen og i kamp og på denne måde fortsætte min udvikling samt bidrage til holdet, siger han.