Hobro forlænger med forsvarsspiller

FODBOLD:Hobro IK har netop forlænget aftalen med Jesper Bøge, så forsvarsspillerens kontrakt nu løber frem til sommeren 2024, fortæller den nordjyske 1. divisionsklub i en pressemeddelelse.

Jesper Bøge, der har været i Hobro IK siden vinteren 2013, har nu forlænget sin kontrakt med Hobro IK, der ellers ville udløbe til sommer. Den alsidige forsvarsspiller har spillet 228 kampe for Hobro IK.

Sportschef Jens Hammer Sørensen udtaler følgende om forlængelsen med Jesper Bøge:

- Jeg er rigtig glad og stolt over, at vi har forlænget aftalen med Jesper Bøge og dermed har glæde af ham i minimum tre år mere. Jesper Bøge er en dygtig forsvarsspiller, der kan bruges på flere positioner i bagkæden, hvilket gør ham til et stort aktiv for os. Dertil har Jesper været i Hobro IK i mange år og er en sand kulturbærer i klubben. Jespers humør smitter af på de andre og han er en super fyr at have i en fodboldtrup, siger Jens Hammer Sørensen

Jesper Bøge glæder sig over, at kontrakten nu gælder i yderligere tre år.

- Hobro IK er en klub, jeg holder utroligt meget af, og som har været med til at udvikle mig som fodboldspiller og som person. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi nu er nået til enighed om en forlængelse af min kontrakt, og jeg ser frem til at se, hvilke oplevelser de næste tre år byder på.