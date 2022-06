Hobro forlænger med Mads Hvilsom

FODBOLD: Hobro IK har forlænget kontrakten med Mads Hvilsom, hvilket gør, at angriberen er at finde i Hobro IK i minimum ét år mere, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Mads Hvilsom har sat sin underskrift på en aftale frem til sommeren 2023.

- Jeg er enormt glad for, at vi er blevet enige med Mads om en forlængelse af hans aftale. Det har krævet meget af Mads, at vi har kunnet nå til enighed, hvilket vi er utroligt taknemmelige og stolte over.

- Mads er en ægte kulturbærer, der viser vejen for de andre spillere både til kamp og på træningsbanen. Selv i det seneste år, hvor Mads har været ude med en skade, har han vist sig som en rollemodel over for de andre spillere og ydet maksimalt for at komme stærkt tilbage. Derfor er jeg også sikker på, at Mads fortsat vil være en stor gevinst for os i den kommende sæson, siger Lars Justesen, der er teknisk chef i Hobro IK.

Mads Hvilsom, der i den netop overståede sæson i NordicBet Ligaen fik comeback efter godt et års fravær, nåede at spille otte kampe i denne sæson med et mål til følge.

- Hobro IK betyder rigtig meget for mig, og derfor er jeg selvfølgelig rigtig glad og stolt over endnu en aftale med klubben. Jeg har på ingen måde lyst til at spille andre steder, og derfor håber jeg også at spille i Hobro IK i mange år endnu, siger Mads Hvilsom.