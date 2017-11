Hobro forlænger med Martin Mikkelsen

FODBOLD: Få dage inden Hobro IK’s første kamp i Alka Superligaen nogensinde blev Martin Mikkelsen præsenteret som ny spiller i klubben, og den nu 31-årige midtbanespiller har dermed været i Hobro IK i over tre år.

Nu er Hobro IK og Martin Mikkelsen netop blevet enige om at forlænge samarbejdet med yderligere et år, så midtbanespilleren er at finde i klubben frem til sommeren 2019.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Forlængelsen af kontrakten gælder i yderligere et år.

100 kampe for Hobro

Martin Mikkelsen kom i en tidlig alder til AGF, hvorfra han i sommeren 2008 skiftede til FC Fredericia.

Siden sommeren 2014 har han så tørnet ud for Hobro IK, hvor midtbanespilleren for halvanden uge siden rundede 100 kampe.

- I en relativt sen alder spiller jeg nu på det bedste hold, jeg nogensinde har spillet på. Det er det klart bedst sammensatte hold med den bedste harmoni, jeg nogensinde har oplevet. Jeg vil også understrege, at jeg har en enorm sult på trods af, at jeg efterhånden er blevet 31 år gammel, siger Martin Mikkelsen, der har optrådt i 102 kampe for Hobro IK og er noteret for tre mål.