Hobro forlænger med nyudklækket student

FODBOLD:Hobro IK forlænger med 20-årige Christian Hørby. Det skriver klubben fra Mariagerfjord Kommune i en pressemeddelelse.

Den centrale midtbanespiller Christian Hørby, der fik sin debut for Hobro IKs førstehold i sommeren 2020, har nu forlænget sin aftale, så denne løber et år mere.

Christian Hørby kom til Hobro IK som anden års U19-spiller fra Randers FC i foråret 2020, og fik senere sin debut i 3F Superligaen. Dette medførte at Christian Hørby fik en trainee-kontrakt på et år, som nu er forlænget med endnu et år og løber derfor til sommeren 2022.

Lars Justesen, teknisk chef, ser frem til at følge Christian Hørbys fortsatte udvikling i Hobro IK:

- Christian har det seneste år lagt på rent fysisk, men også spillemæssigt og det er tydeligt at han er vokset som spiller. Vi glæder os derfor til at følge Christians udvikling det kommende år og håber at han kan forløse det potentiale han besidder.

Den nyudklækkede student glæder sig til endnu et år i Hobro IK:

- Det seneste år har været godt for mig og min udvikling og det at have trænet i et fuldtids-setup har gavnet mig rigtig meget. Jeg har haft nogle gode snakke med Martin Thomsen og jeg glæder mig til det kommende år, hvor jeg kan fokusere 100 % fodbolden, da jeg netop er blevet student på HEG Handelsgymnasiet Mariagerfjord.

Christian Hørby spillede 12 kampe for Hobro IK i sidste sæson