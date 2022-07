Hobro forlænger med ung offensivspiller

FODBOLD: Hobro IK har forlænget kontrakten med 20-årige Villads Rasmussen, der bliver i klubben i de kommende to år.

I den netop overståede sæson fik offensivspilleren debut mod FC Fredericia, men kom derefter slemt til skade med sit knæ. En skade, der holdt Villads Rasmussen ude resten af sæsonen.

Nu er han tilbage på træningsbanen og har på den måde kunnet overbevise den sportslige ledelse i klubben om, at aftalen skulle forlænges.

Lars Justesen, teknisk chef i Hobro IK, er glad for, at parterne er nået til enighed:

- Villads har knoklet sindssygt hårdt for at komme tilbage efter sin skade, og jeg må sige, at han er vendt tilbage i god forfatning, og vi glæder os til at se Villads tilbage i kamp. Villads har et stort uforløst potentiale, som vi håber, at vi kan være med til at forløse i de kommende år, siger Lars Justesen.

Villads Rasmussen siger selv om forlængelsen:

- Jeg er vildt glad for at være i Hobro IK, og det er helt fantastisk, at jeg nu har forlænget min aftale. Jeg har arbejdet stenhårdt for at komme tilbage fra min skade og kæmpet for at få en chance mere for at repræsentere Hobro IK, og jeg er glad og stolt over at få en chance mere i klubben. Nu glæder jeg mig til at give tilbage til en klub, der har vist mig stor tillid. Jeg kan ikke se mig spille andre steder end her, siger Villads Rasmussen.

Villads Rasmussen kan allerede få comeback for Hobro IK når holdet fredag aften spiller hjemmekamp på DS Arena mod FC Helsingør.