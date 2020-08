Hobro forstærker sig i forsvaret

FODBOLD:Hobro IK har sikret sig en forstærkning til den kommende sæson i NordicBet Ligaen.

Superliganedrykkerne har indgået en 1-årig aftale med Malmö FF om at leje forsvarsspilleren Hugo Andersson. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Hugo Andersson har fået sin opvækst i Malmö FF. Han har de seneste dage trænet med i Hobro IK, hvor parterne har set hinanden an. Hugo Andersson var med i træningskampen mod AC Horsens og gjorde det så godt, at han nu skifter til Hobro IK.

- Vi har før haft succes med at leje en ung stopper i Malmö FF og det prøver vi igen. Hugo har imponeret os til træning og i kamp, og det er tydeligt at han har nogle store kvaliteter, som vi kan få gavn af. Hugo er en spændende ung spiller, med et godt potentiale, som vi kan være med til at videreudvikle, ligesom tilfældet med Anel Ahmedhodzic, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.

Hugo Andersson har spillet fire U21 landskampe for Sverige og har senest været lejet ud til Trelleborg i den svenske næstbedste række.