Hobro fortsætter fantastisk stime mens Jammerbugt nærmer sig dødsstødet i 1. division

PANDRUP:Hobro er så godt som sikker på overlevelse i 1. division, mens Jammerbugt FC er så godt som sikker på at rykke ud af 1. division. Det er den konklusion, som lørdagens møde mellem de to hold dikterer.

Med tre kampe tilbage har Jammerbugt otte point op til Fremad Amager over stregen, mens Hobro har 12 point ned til Esbjerg, der dog har fire kampe tilbage med søndagens kamp mod Vendsyssel FF. Med andre ord kan Hobro sikre sig den matematiske overlevelse med point til Vendsyssel i søndagens kamp.

Lørdagens møde på Jetsmark Stadion var pakket ind i en solid vestenvind, der gjorde det til en udfordring at være forsvarsspiller - uagtet hvilken farve trøje du havde på. Meget sigende for de vanskelige forhold var Simon Jakobsens indsats i de første 45 minutter, da vinden var til størst gene for Hobro. Ligeså solid han har set ud i forårets foregående kampe, ligeså usikker var han i første halvleg.

Det så ellers ud til, at Hobro havde læst både vinden og modstanderen korrekt i kampens indledning. Via stor fysik satte gæsterne sig på kampen. Kulminationen på den stærke indledning kom, da Muamer Brajanac scorede til 1-0, hvilket blev begyndelsen på en stor eftermiddag for Hobros angrebsduo.

Don Deedson og Brajanac havde nemlig en fodboldfest på det vindblæste stadion i Pandrup. Festen blev dog afbrudt midlertidigt i første halvleg, for Jammerbugt fik bedre greb om spillet. Kort efter udlignede Ahmed Gero for Jammerbugt, men Mikkel Mejlstrup Pedersen burde have reetableret Hobros føring, da han sparkede bolden over et helt tomt mål få minutter senere.

Det var svært for Hobro-forsvaret at bedømme de lange bolde, der blev smidt frem mod dem, og sådan et par stykker endte med at give to scoringer til Jammerbugt FC, hvor særligt 2-1-målet fra Bangoura var bemærkelsesværdigt godt sparket ind.

Mod første halvlegs slutning fik Hobro atter fat i spillet, men man skulle et stykke ind i anden halvleg, før Hobros medbragte tornado Don Deedson fik sat sig igennem. Det skabte konstant postyr i Jammerbugts defensiv, når den hurtige haitianer satte fart.

Det blev dog Muamer Brajanac, der udlignede, og herefter satte Hobro trumf på mod et usikkert Jammerbugt-forsvar. Det blev ikke bedre, da Pape Ndianye måtte udgå med en skade efter 57 minutters spil.

Don Deedson var helt formidabel i lørdagens kamp, og han fik sin belønning, da han igen løb fra hjemmeholdets defensiv og scorede til 3-2 efter en flot stikning fra Muamer Brajanac.

I kampens døende minutter og 10 minutters overtid formåede Jammerbugt aldrig for alvor at komme tæt på en udligning, og derfor kunne Hobro-spillerne juble over det, som reelt sikrer dem mod nedrykning efter kamp nummer 11 på stribe uden nederlag.