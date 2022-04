Hobro fortsætter stime og holder spøgelse på afstand

FODBOLD:2022 har i den grad været Hobro IK's år. Torsdag aften spillede de den ottende fodboldkamp i kalenderåret, og den ubesejrede stime blev forlænget i udekampen mod Fremad Amager.

Holdene havde hver sin halvleg i opgøret i kvalifikationsspillet til NordicBet Ligaen (1. division), men skarpheden var ikke imponerende, og så endte det 0-0.

Det resultat kan Martin Thomsens Hobro være bedst tjent med, for det betyder, at de holder en behagelig afstand på fem point ned til netop Fremad Amager under nedrykningsstregen.

Hobro sad tungt på kampens første halve time, hvor både Muamer Brajanac og Don Deedson sparkede store muligheder forbi det lange målhjørne. Især sidstnævnte amerikaner voldte Amager problemer, men Deedson skal ikke beskyldes for at være skarp på sine chancer.

Fremad Amager var kun farlige en enkelt gang, da Lucas Haren var ved at bryde igennem, men det fik Frederik Elkær stoppet med en frelsende tå.

Overliggeren hjalp Hobro

Hobro havde den første store chance i anden halvleg, da Simon Jakobsen med et hovedstød efter et hjørnespark tvang Jacob Pryts i målet til en hive en god redning frem. Siden stod der dog Fremad Amager på det meste.

Især Lucas Haren var en mundfuld for nordjyderne, men Adrian Kappenberger behøvede ikke at hive de helt store mirakelredninger frem. I overtiden skulle Hobro-keeperen dog prise sig lykkelig for overliggeren, da et hjørnespark blev forlænget op på tværribben.

I stedet var Simon Jakobsen tæt på med et hovedstød i modsatte ende, men de 1362 tilskuere i Sundby Idrætspark måtte gå hjem uden scoringer.'

Hobros næste opgave venter lørdag 30. april på udebane mod Vendsyssel FF.