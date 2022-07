Hobro fortsatte flot defensiv i sæsonens første sejr

FODBOLD:Der gik længe, før der kunne jubles i Hobro. For det første var kampen udsat 20 minutter, fordi FC Helsingør havde siddet i kø over Lillebælt, og derudover scorede nordjyderne først sejrsmålet til 1-0 mod slutningen af opgøret.

De to hold kom begge til kampen uden at have scoret i første runde af NordicBet Ligaen, forskellen var bare, at Hobro selv formåede at holde målet rent ude mod HB Køge, mens FC Helsingør fik mesterlige klø af Vejle i et 0-6-nederlag på hjemmebane.

Det var dermed også Hobros første hjemmekamp i denne sæson, og de kom da også ud med en fin energi i en duelpræget start på opgøret, hvor gæsterne dog var mest på bolden uden at blive farlige i indledningen.

Første halvdel af første halvleg var jævnt kedelig, og de to hold lod meget at være tilbage at ønske kvalitetsmæssigt, hvor de vildt mange fejlafleveringer nærmest var det mest underholdende.

Første halvleg mellem Hobro IK og FC Helsingør var mere præget af dueller end af flot fodboldspil - niveauet løftede sig allerede fra anden halvlegs start. Foto: Martél Andersen

De efterfølgende 10 minutter fik hjemmeholdet bedre fat i spillet, og der var optræk til, at de kunne blive farlige, men det endte altid ud med en fejlaflevering eller en dårlig førsteberøring, før det ville kunne kategoriseres som chancer.

Modsat havde de sjællandske gæster deres bedste muligheder ved dødbolde i første halvleg. Dem fik de en del af, og det skabte engang imellem lidt panik i Hobro-defensiven, uden Helsingør for alvor formåede at teste Adrian Kappenberger mellem stængerne.

Der blev ikke scoret efter de første 45 minutter, og hele fodboldoplevelsen på DS Arena kunne kun blive bedre efter pausen.

Hobro IK - FC Helsingør 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Simon Jakobsen (75. minut)

Hobro IK's opstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Frederik Dietz - Frederik Elkær (Jesper Bøge, 89. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen, Frederik Mortensen (Mathias Nygaard, 60. minut), Abdoul Yoda, Jacob Tjørnelund (Oliver Overgaard, 60. minut) - Don Deedson (Mads Hvilsom, 78. minut), Muamer Brajanac (Laurs Skjellerup, 89. minut)

Advarsler: Simon Jakobsen (62. minut), Alexander Lyng (64. minut)

Det blev trods alt allerede bedre fra starten af anden halvleg, hvor der kun skulle gå 40 sekunder, før den første store chance i kampen blev skabt. Det var dog gæsterne fra Helsingør, der fik chancen, men Adrian Kappenberger reddede flot i situationen.

To minutter senere var det Hobros Muamer Brajanac, der fik chancen med et hovedstød, han timede flot, men som desværre sad lige i hænderne på gæsternes målmand. De første tre minutter af anden halvleg havde allerede haft mere liv end de første 45 minutter.

Og chancerne blev ved med at komme, og det var igen en stor chance til Helsingør efter et langt indkast, hvor bolden til sidst landede for fødderne af en sjællænder, der dog heroisk fik afslutningen blokeret af en nordjyde.

Med 20 minutter tilbage af opgøret, var det igen og igen gæsterne, der lignede dem, der havde de bedste muligheder for at få scoret kampens første og måske afgørende mål.

Herefter kom der dog et pres fra hjemmeholdet, hvor Don Deedson blandt andet var tæt på at skrue en bold ind fra kanten af feltet med 18 minutter igen af den ordinære spilletid, før Mathias Nygaard fik en stor chance, der blev blokeret til hjørnespark.

På det efterfølgende hjørnespark kom forløsningen for hjemmeholdet, da den stærke midtstopper Simon Jakobsen strøg op mellem venner og fjender og headede bolden i mål - det var meget symptomatisk for kampen, at det var en forsvarsspiller, der scorede for Hobro.

Hobro forsvarede med nød og næppe sejren hjem det sidste kvarter, og dermed sikrede de sæsonens første sejr i anden spillerunde af NordicBet Ligaen.