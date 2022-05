Se billederne: Hobro fortsatte stimen og fik hjælpende hånd andetstedsfra

FODBOLD:Hobro IK kan ikke tabe fodboldkampe i 2022. Det beviste 1. divisionsklubben endnu engang lørdag eftermiddag, da nordjyderne spillede 1-1 mod Fremad Amager hjemme på DS Arena. Den store helt blev Mads Eriksen der med et lille kvarter tilbage sikrede værterne det ene point.

Samtidig fik Hobro en hjælpende hånd, da HB Køge besejrede Esbjerg. Dermed har Hobro nu ni point ned til Esbjerg under stregen med fire kampe tilbage.

Kampen mod Fremad Amager startede rodet, hvor ingen af holdene formåede at sætte noget sammen, som kunne puttes i kategorien en målchance.

Men efter et kvarter tog hjemmeholdet mere initiativ på bolden og kom frem til flere halve chancer, som minimum burde have udmøntet sig i én kasse.

Anfører Mikkel Mejlstrup Pedersen var tættest på, da han med en drilsk afslutning ved roden af stolpen var ved at snyde Fremad Amagers målmand.

Hobro IK - Fremad Amager 1-1 (0-1) Mål: 0-1 Gustav Marcussen (41. minut), 1-1 Mads Eriksen (77. minut)

Hobro IK's startopstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Mads Eriksen, Simon Jakobsen, Emil Søgaard - Oliver Klitten (Justin Shaibu), 73. minut, Mathias Nygaard, Sebastian Avanzini (Danny Amankwaa, 73. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen, Frederik Elkær (Mads Hvilsom, 65. minut) - Don Deedson, Muamer Brajanac.

Advarsler: Christoffer Palm (82. minut), Justin Shaibu (83. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen (90. minut)

Tilskuere: 1081 VIS MERE

Efter en lille halv time fik Don Deedson vristet sig fri på kanten med en frisk kropsfinte. Offensivspilleren havde med sin hurtighed muligheden for at trække foran sin oppasser og mod mål, men valgte i stedet at slå et indlæg ind til kaptajnen, som sejlede ud over sidelinjen.

Stik imod spil og chancer fik gæsterne fem minutter før pausen bragt sig foran 1-0. Michael Lumb gik mod baglinjen og slog et fladt indlæg ind i feltet. Fremad Amager-spillerne havde flere chancer for at sparke bolden ind, inden den til sidst endte for fødderne af angriber Gustav Marcussen, der prikkede bolden i mål.

Sjællænderne var kort inde i anden halvleg ved at fordoble føringen. David Boysen erobrede bolden på kanten af feltet og fandt en fri Michael Lumb, men Adrian Kappenberger diskede op med en stor redning.

I den efterfølgende periode fik Hobro igen skabt et par pæne chancer til henholdsvis Don Deedson og Muamer Brajanac, men angriberne manglede stadig den sidste kynisme.

Med små 20 minutter igen gik cheftræner Martin Thomsen frem i en offensiv satsning, da Mads Hvilsom og Don Deedson spillede hver sin wingback. Hobro fik på de efterfølgende fem minutter skabt et intenst tryk mod udeholdets mål, og efter 77 minutter gav satsningen bonus.

Fremad Amagers målmand Jacob Pryts fik ikke clearet bolden fra eget felt og blev fanget på mellemhånd, og den mulighed forpassede Mads Eriksen ikke, da han flugtede bolden ind til 1-1.

I den resterende del af kampen fortsatte Hobro med den voldsomt offensive opstilling. Det gav opgøret masser af liv, hvor begge hold havde mulighed for at tage alle tre point, men ingen af holdene slog til.

Hobro spiller næste kamp på lørdag ude mod Jammerbugt FC.

Hobro IK mødte lørdag eftermiddag Fremad Amager