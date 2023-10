Hobro fortsatte uheldig hjemmebanestime i topkamp

Søndag aften var tilskuere på DS Arena vidne til et opgør i toppen af tabellen af NordicBet Ligaen. Fjerdepladsen Hobro IK fik besøg af sjettepladsen Kolding IF. Efter nordjyderne røg ud til af pokalen mod Superligaholdet OB, skulle holdet forsøge at bryde deres dårlige hjemmebanestime i 1. division.

Men det var ikke mod Kolding IF, at det skulle lykkedes, da hjemmeholdet tabte 2-3 på DS Arena.

Hobro IK - Kolding IF 2-3 (1-1) Fodbold, NordicBet Liga (1. div)

Mål: Muamer Brajanac HIK (27. minut) 1-0, Thomas Mikkelsen KIF (45. minut) 1-1, Albert Nørager KIF (57. minut) 1-2, Paul Ngongo KIF (63. minut) 1-3, Muamer Brajanac HIK (94. minut) 2-3.

Advarsler: Frederik Mortensen HIK (5. minut), Christian Vestergaard KIF (43. minut), Albert Nørager KIF (46. minut), Patrik Tjørnelund KIF (47. minut), Oliver Klitten HIK (64. minut), Mathias Kristensen KIF (79. minut), Emil Søgaard HIK (81. minut).

Startopstilling Hobro (3-5-2): Jonathan Fischer - Emil Søgaard, Simon Jakobsen (Jacob Tjørnelund 68. minut), Frederik Dietz - Oliver Klitten (Jesper Bøge 68. minut), Mads Freundlich, Frederik Mortensen, Villads Rasmussen (Mathias Kristensen 57. minut), Lukas Klitten (Sebastian Beraque Rasmussen 84. minut) - Laurs Skjellerup (Moubarack Compaoré (68. minut), Muamer Brajanac

Tilskuere: 932 VIS MERE

Jævnbyrdig start

Kampen startede uskarpt for begge hold med sløsede afleveringer. Efter 20 minutter var Hobro tæt på at komme bagud, da Kolding-angriberen Thomas Mikkelsen ramte overliggeren. Men pludselig var Hobro afsted i den anden ende, og efter en løs nedfaldsbold viste Muamer Brajanac, hvorfor han er Hobros topscorer og gjorde det til 1-0.

Efter scoringen var Kolding-spillerne tydeligt frustrerede og lavede flere forseelser. Blandt andet et frispark som Muamer Brajanac var tæt på at sparke ind i det fjerneste hjørne, men som blev flot reddet af Christoffer Pedersen i Kolding-målet.

Lige inden pausen mistede det unge Hobro-mandskab dog koncentrationen. Efter at Kolding havde ramt overliggeren for anden gang, kunne de gule ikke få clearet, og bolden landede for fødderne af Thomas Mikkelsen, der udlignede til 1-1 på en chanceløs Jonathan Fischer.

Advarsel frem for straffe

I anden halvleg kom Hobro rystede ud fra start. Det var Kolding, der sad på boldbesiddelsen. Efter 57 minutter havde Hobro igen svært ved at cleare bolden i feltet, og da det endelig skete, endte den for fødderne af Kolding-backen Albert Nøragers venstreben. Så var gæsterne foran 2-1.

Herefter fortsatte Kolding med at vise tænder. Pludselig var Thomas Mikkelsen i dybden, og han kunne smide et fladt indlæg til Paul Ngongo, der scorede sikkert efter 63 minutter. To mål på få minutter og så var gæsterne foran 3-1.

Hjemmeholdet smed dog ikke håndklædet i ringen. Kort efter følte Oliver Klitten, at han blev nedlagt i straffesparksfeltet, men dommeren mente, at han filmede. I stedet for et straffespark fik han en advarsel til stor vrede fra Hobro-tilhængerne.

Nordjyderne forsøgte indtil slutfløjtet at få sidste ord indført, og hvem andre end Muamer Brajanac ved bagerste stolpe skulle gøre det i det 94. minut.

Men det blev ikke til mere, så Hobro tabte 2-3 og deres negative stime på DS Arena fortætter. Himmerlændingene har nu tabt fem kampe i træk på eget græs.