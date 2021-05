Hobro fritstiller sportschef

FODBOLD:Når denne sæson er slut for Hobro IK i 1. division, markerer det samtidig, at tiden i klubben også er slut for sportschef Jens Hammer Sørensen.

Hobro melder i en pressemeddelelse, at sportschefen er fritstillet pr. 31. maj 2021.

Beslutningen er taget, fordi klubben ønsker at tænke nyt i det sportslige setup.

- I bestyrelsen har vi besluttet at stoppe samarbejdet med Jens Hammer Sørensen efter denne sæson. Vi har ud fra en økonomisk betragtning vurderet, at det er nødvendigt at nytænke det sportslige setup, for at vi, i fremtiden, kan stå stærkere. Fremadrettet har vi ikke økonomi til det nuværende setup, og derfor vil en kommende ny cheftræner, i samarbejde med det sportslige udvalg i Hobro IK, få en større rolle i forhold til sammensætningen af førsteholdstruppen, siger Peter Christensen, der er formand i Hobro IK, og fortsætter:

- Vi vil benytte lejligheden til at takke Jens for det store arbejde han har levere.

Jens Hammer Sørensen har været i klubben i mange år, og i 2017 skiftede han stillingen som sportschef på deltid ud med en fuldtidsstilling. Det skete, da Hobro var i Superligaen.

Den sidste opgave som sportschef er torsdag, når Hobro spiller sæsonens sidste kamp. Den spilles i Hvidovre.