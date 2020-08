Hobro fyrer direktør

FODBOLD:Jimmie Nielsen blev i september 2019 ansat som salgsansvarlig direktør i Hobro IK, men han fik mindre end et år i direktørstolen i den nu forhenværende superligaklub.

Jimmie Nielsen er nemlig blevet fyret.

- Ja, vi har stoppet samarbejdet, siger bestyrelsesformand i Hobro IK, Lars Kühnel, der dog ikke ønsker at begrunde skilsmissen.

- Det er en personalesag, som vi holder internt. Det er helt udramatisk, men vi har et princip om, at vi ikke udtaler os om den slags, siger Lars Kühnel.

NORDJYSKE har forgæves forsøgt at træffe Jimmie Nielsen for en kommentar.

Fyringen er ikke et udtryk for, at Hobro IK's organisation skal slankes oven på nedrykningen fra 3F Superligaen, slår Lars Kühnel dog fast.

- Nej, vi skal ud at finde en ny direktør, siger bestyrelsesformanden, der her godt 14 dage efter nedrykningen er ved at få et overblik over den nye økonomiske virkelighed i klubben, og han slår den optimistiske tone an.

- Superligaen skæres ned til 12 hold, og de tv-penge, som nummer 13 og 14 skulle have haft, følger med ned i Nordicbet Ligaen.

- Forskellen mellem at være et top-seks-hold i Nordicbet Ligaen og et bundhold i Superligaen er ikke så stor, som den har været, så vi skal skære mindre ned end frygtet, siger Lars Kühnel.

Spillerbudgettet i Hobro skal dog reduceres. Hobro-formanden ved endnu ikke med hvor meget, men det er ikke noget ufravigeligt krav, at sportschef Jens Hammer Sørensen skal sælge spillere i sommerens transfervindue.

- Vi skal kun sælge, hvis vi kan få den rigtige pris for spilleren. Vi har fået et bud på Edgar (Edgar Babayan, red.), men det var for lavt, og så skal vi ikke sælge.

- Jeg har det dog sådan med Edgar, at han har fået en masse pluspoint hos mig ved at sige, at han ikke føler sig for stor til at spille i 1. division, og at han gerne vil hjælpe os tilbage, nu når han har været med på et hold, der er rykket ned. Det er klasse, så får vi et fair bud på ham, skal han også have lov at rejse, siger Lars Kühnel.

Alternativt kan en stor del af besparelsen tages fra toppen i form af den fallerede tidligere Superliga-topscorer Pål Alexander Kirkevold.

- Det er ingen hemmelighed, at Pål er en løntung spiller, og det vil han jo også være i Nordicbet Ligaen. Han har heldigvis stadig et godt og interessant navn i Sverige og Norge, så det er noget af det, vi skal have kigget på, siger Lars Kühnel.