Hobro-golfspiller var med helt fremme i Barcelona

GOLF: Der var i den grad dansk islæt, da den afgørende runde ved PGA Catalunya Resort Championship i Barcelona tirsdag blev gået. Helt i top på førstepladsen endte Morten Ørum fra Silkeborg, der gik sin afgørende runde to under banens par og samlet endte otte under på sine tre runder. Fra Hobro Golfklub markerede Martin Leth Simonsen sig også flot, da han endte på en samlet niendeplads ved turneringen. Hobro-golfspilleren endte samlet tre under par.

Frederikshavnske Peter Launer Bæk, der stiller op for Odense Eventyr Golf, endte på en 20. plads, mens de resterende fire nordjyske golfspillere ikke klarede cuttet.

Jakob Kollerup (Brønderslev Goldklub) gik fem over, Hamish William Brown (Aalborg Golf Klub) endte seks over par, Magnus A. Østergaard (Hjørring Golfklub) ti over, mens Daniel Hollen Nielsen (Frederikshavn Golf Klub) gik sine runder 21 slag over banens par.