Hobro har afløseren for solgt målmand klar

HOBRO:Hobro IK sagde tirsdag farvel til de seneste sæsoners førstemålmand, da Adrian Kappenberger blev solgt til Hvidovre, men himmerlændingene har allerede afløseren klar.

Sidste sommer blev Jonathan Fischer hentet i AB, og efter et år i Adrian Kappenbergers skygge er den 21-årige sjællænder klar til at tage over.

Tirsdag holdt Jonathan Fischer målet rent, da Hobro IK vandt med 1-0 over Skive fra 2. division i en træningskamp.

- Jeg er helt tryg ved Fischer. Nu har vi haft ham gående i et år, og han har fra dag ét vist, hvor dygtig en målmand han er. Det er godt gået af Adi (Adrian Kappenberger, red.), at han har kunnet holde Fischer bag sig. De har egentlig begge fortjent at spille, og det er også fuldt fortjent, at Adi har fået chancen for at spille Superliga i Hvidovre, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Hobro IK - Skive IK 1-0 Mål: Muamer Brajanac (75. minut)

Hobro IK's startopstilling (3-5-2): Jonathan Fischer - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Frederik Dietz - Oliver Klitten, Frederik Mortensen, Abdoul Yoda, Mads Freundlich, Frederik Elkær - Moubarack Compaoré, Muamer Brajanac VIS MERE

Salget af Adrian Kappenberger betyder i stedet, at Hobro skal have fundet en ny reservemålmand. I øjeblikket er 24-årige William Tønning til prøvetræning i klubben. Han har senest spillet for AB Argir på Færøerne.

- Vi skal have kigget på, hvilke muligheder vi har, men det bliver nok svært at få et målmandsteam på samme niveau som med Adi og Fischer, siger Martin Thomsen.

Mens Adrian Kappenberger er blevet solgt, er både angriberen Moubarack Compaoré og midtbanespilleren Mathias Kristensen kommet til i de seneste dage. Førstnævnte spillede som led i en prøvetræning også med i sommerens to første testkampe, mens sidstnævnte var i kamp for Hobro for første gang tirsdag.

- Mathias fik hele anden halvleg på banen, og han spillede en meget flot halvleg. Han var tæt på at score to gange, og han var også arkitekten bag målet, siger Martin Thomsen.

Tidligere på sommeren er Oliver Klitten, Max Nielsen, Marius Jacobsen og Christian Hørby også blevet hentet til Hobro. Selv om transfervinduet først lukker ved udgangen af august, er teknisk chef Lars Justesen allerede ved at have truppen på plads.

- Som Lars siger, er vores vindue som udgangspunkt lukket, med mindre vi kommer til at sælge flere. Jeg er sindssygt glad for, at Lars har været så tidligt ude med at skabe en trup, der både er spændende og forrynget, for det stiller os godt i den her tætte række, som vi forventer, at det bliver, siger Martin Thomsen.

Hobro spiller endnu en testkamp onsdag, hvor Brabrand er modstanderen.