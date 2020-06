Hobro har fået afvist protest: Rødt kort står ved magt

FODBOLD:Det var uden held, at Hobro IK forleden protesterede over det røde kort, som Simon Jakobsen fik i tirsdagens 0-4-nederlag til Randers.

Fredag melder Fodboldens Disciplinærinstans nemlig, at forsvarsspillerens røde kort står ved magt, efter at de har behandlet sagen.

- Dommer Mikkel Redder har efterfølgende set Tv-billederne igennem og erkender, at holdesituationen ikke fortsætter ind i feltet, men stopper udenfor. Holdesituationen er dog stadig berøvelse af en oplagt målchance, hvilket, når der er tale om holdesituationer, skal medføre rødt kort ifølge Fodboldloven.

- Derfor mener Mikkel Redder, at det korrekte kald havde været et frispark og et rødt kort. Kampens dommer fastholder derfor sin vurdering af sanktionen for holdesituationen.

- Fodboldens Disciplinærinstans er enige i Mikkel Redders vurdering og finder ikke, at den omstændighed, at dommeren har fejlvurderet åstedsplaceringen for forseelsen (inden for eller uden for straffesparksfeltet) har nogen betydning for sanktionsfastansættelsen, skriver Fodboldens Disciplinærinstans.

Kendelsen betyder, at Simon Jakobsen skal afsone karantæne i de kommende to spillerunder, hvor Hobro møder Esbjerg på ude- og hjemmebane.