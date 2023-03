Hobro har fået løst stort problem

HOBRO:Med et sejrsmål otte minutter før tid af Don Deedson sikrede Hobro IK sig søndag tre meget vigtige point i kampen for at sikre sig endnu en sæson i landets næstbedste fodboldrække.

Nykøbing FC blev slået med 2-1 på den stærkt knoldede grønsvær på DS Arena, og med det facit betød det mindre, at udførelsen langt fra var til topkarakter.

- De første 35-37 minutter spillede vi virkelig godt, men så var det, som om der skete noget. Vi var ikke længere først over andenboldene, og det gav Nykøbing færten af noget. De fik også udlignet, men heldigvis fik vi scoret igen, og til sidst fik vi den så forsvaret hjem. Adi (Hobro-målmand Adrian Kappenberger, red.) havde en meget vigtig redning til sidst, men det skal til en gang imellem.

- Jeg er ligeglad med, at det blev grimt i anden halvleg, for det lever jeg fint med, når vi nu fik tre point, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Adrian Kappenberger blev noteret for et selvmål, da en afslutning prellede af på overliggeren, hvorefter bolden ramte Hobro-målmanden i nakken og gik i mål. I kampens tillægstid var Kappenberger dog sit holds redningsmand. Foto: Lars Pauli

For i en weekend hvor konkurrenterne Fredericia og Fremad Amager også vandt, var det vigtigt at svare igen, så Hobro stadig har fire point ned til Fredericia under nedrykningsstregen.

- Det betød sindssygt meget. Som jeg sagde til spillerne til vores oplæg i går, kan vi hele tiden gå og kigge på, at nu har det ene, andet eller tredje hold vundet. Umiddelbart var det dårligt for os, at Fredericia slog HB Køge i fredags, men omvendt betyder det jo også, at flere hold er inden for rækkevidde. Nu fik vi fastholdt afstanden til Fredericia, samtidig med at der kun er tre point op til Hillerød og HB Køge, konstaterer Martin Thomsen.

Hobro har hentet syv point i forårets første fire kampe, hvor den mest åbenlyse forandring er, at himmerlændingene er blevet farligere foran modstandernes mål. I de fire første kampe har Hobro scoret ligeså mange gange, som man gjorde i efterårets 16 kampe.

- Vi har jo hele tiden sagt, at der bliver scoret masser af mål på træningsbanen, men lige nu er der en stor tro på det. Der kommer noget fra angribere, wingbacker og centrale midtbanespillere. Vi har også arbejdet med, at vores to yderstoppere skal bidrage offensivt, og det var også noget af det, der fungerede i første halvleg, siger Martin Thomsen.

Mens Don Deedson blev matchvinder otte minutter før tid, var det Frederik Elkær, der i første halvleg havde bragt Hobro på sejrskurs med en frisparksscoring. Det var wingbackens tredje scoring dette forår.

- Vi har faktisk brugt noget tid på at italesætte vigtigheden af at ramme målet. Det gjorde Elkær i dag, og så scorer man engang imellem, fordi muren står skidt. Det var ikke sket, hvis han havde sparket forbi mål, så nogle gange handler det måske om at tage farten lidt af afslutningerne for i stedet at være mere præcis, siger Martin Thomsen.

Frederik Elkær fulgte op på sine to scoringer i den seneste hjemmekamp mod Vendsyssel ved at bringe Hobro foran 1-0 i søndagens kamp. Foto: Lars Pauli

I grundspillets to sidste runder venter der Hobro opgør mod Hvidovre og FC Helsingør, der hører til i den bedste halvdel. Herefter venter et nedrykningsslagsmål, hvor Nykøbing FC efter søndagens nederlag ligner et meget sandsynligt bud på den ene nedrykker, mens det til gengæld er helt åbent, hvem der skal tage den anden billet ned i 2. division.

- Der er med sikkerhed ikke noget hold, der bliver prygelknabe, for alle kampe er tætte. Derfor skal der nok mange point til for at redde sig, men man kommer langt, hvis man vinder de rigtige kampe. Det gjorde vi ikke i sidste weekend (1-2 mod Fremad Amager, red.), men det lykkedes heldigvis i dag, siger Martin Thomsen.