Hobro har første forstærkning klar

FODBOLD:Hobro IK har hentet Skive-profilen Emil Søgaard på en treårig kontrakt, der holder den alsidige forsvarsspiller i klubben til sommeren 2024, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Emil Søgaard, der har fået sin fodboldopvækst i Silkeborg IF, har de seneste fem sæsoner spillet i Skive IK, hvor han har været fast mand og senest anfører i klubben. Han følger dermed i fodsporene på Hobro-cheftræner Martin Thomsen, der denne sommer også har taget turen fra Skive.

Lars Justesen, teknisk chef i Hobro IK, er yderst tilfreds med tilgangen af Emil Søgaard:

- Emil er en dygtig spiller, der de seneste sæsoner har gennemgået en flot udvikling. Emil er en stærk og pasningssikker højre back med gode tekniske egenskaber, der derudover kan dække alle positioner i bagkæden.

- At Emil har været anfører i Skive IK vidner om, at han er en leder på- og udenfor banen. Emil har i Skive IK været kendetegnet på hårdt arbejde, og vi er sikre på, at han bliver en stor gevinst for Hobro IK i de kommende år.

Emil Søgaard siger selv om det nye skridt i karrieren:

- Jeg glæder mig enormt meget til at starte i Hobro IK. Det var et tilbud, som var for godt til at sige nej til. Det er et perfekt skridt op for mig at tage i min karriere. Samtidig er mit indtryk, at klubben har mange af de værdier, som jeg også indeholder, og som jeg tager med mig fra min tid i Skive IK, siger han.