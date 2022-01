Hobro har fundet afløseren for Kasper Høgh

FODBOLD:Hobro IK har fundet afløseren for Kasper Høgh, der tidligere i januar blev solgt til AaB.

I en pressemeddelelse fortæller himmerlændingene, at man har hentet Muamer Brajanac i AC Horsens.

Den 20-årige angriber, der også har en fortid i norske Aalesund, og som ungdomsspiller spillede i både Brøndby og FC København, har skrevet under på en kontrakt frem til sommeren 2024.

- Selvom vi har solgt Kasper Høgh til AaB, er vi stadig rigtig godt besat på vores angrebspositioner. Vi har dog manglet en type angriber, der er stærk med ryggen til målet, og jeg er glad for, at vi har fundet denne type angriber i Muamer. Vi forventer os meget af Muamer, der er en arbejdsivrig ung spiller med et stort potentiale, som vi har en stor tro på at vi kan være med til at forløse, siger teknisk chef, Lars Justesen.

Muamer Brajanac fik i efteråret fem optrædener for AC Horsens i Nordicbet Ligaen uden at score. I januar har han været til prøvetræning i HB Køge, men nu bliver det altså i stedet Hobro IK, der får glæde af angriberens kvaliteter i foråret.

- Jeg er rigtig glad for at skifte til Hobro IK. Det føles rigtigt for mig, og jeg håber, at jeg kan bidrage med en masse hårdt arbejde, fightervilje og ikke mindst mål og på denne måde være med til i første omgang at sikre overlevelse i dette afgørende forår for klubben, siger Muamer Brajanac.