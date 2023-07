Hobro har fundet afløseren for topscorer

HOBRO:Hobro IK har forstærket sig med offensivspilleren Moubarack Compaoré, der kommer til klubben fra Sarpsborg 08 på en treårig kontrakt, fortæller himmerlændingene i en pressemeddelelse.

20-årige Moubarack Compaoré fra Burkina Faso kommer til Hobro efter en vellykket prøvetræning i klubben.

– Vi har haft Moubarack til prøvetræning i en uge, hvor vi kunne se hinanden an. Her var det tydeligt at se, hvilke spidskompetencer Moubarack har, og at det er nogle af de kvaliteter, som vi mangler i vores offensiv.

- Moubarack er en hurtig spiller med gode driblefærdigheder, og dertil afslutter han godt. Så med det aftryk, han har efterladt til prøvetræningen, forventer vi os meget af Moubarack i de kommende sæsoner, siger Lars Justesen, der er teknisk chef i Hobro IK.

Moubarack Compaoré har fået et godt indtryk af Hobro IK og glæder sig til at komme i gang.

– Jeg har allerede mødt en masse fantastiske mennesker i Hobro IK, og mine første indtryk er vildt gode. Jeg føler allerede, at det føles som et hjem. Jeg er blevet taget rigtig godt imod af trænerteamet og resten af spillertruppen, og jeg er sikker på, at det er et godt sted for mig at fortsætte min udvikling.

- Jeg er en hurtig og teknisk spiller, der har mine styrker i en-mod-en-spillet. Nu glæder jeg mig til for alvor at komme i gang og bidrage til holdet, siger Moubarack Compaoré.

Moubarack Compaoré har spillet med i Hobro IK's to første testkampe denne sommer og er også med i truppen, når der tirsdag venter en kamp mod Skive fra 2. division.