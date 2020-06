Hobro har protesteret over rødt kort: Det her bliver afgørende

FODBOLD:Hobro IK har ikke opgivet at få Simon Jakobsen med i søndagens vigtige bundslag i 3F Superligaen mod Esbjerg, selv om forsvarsspilleren blev vist ud, da Hobro tirsdag tabte 0-4 i Randers.

Onsdag har Hobro nemlig brugt 25.000 kroner på at appellere det røde kort med håb om at få de kommende karantænedage annulleret.

- Ja, vi har appelleret den, for vi synes ikke, at Simon skulle have haft rødt kort, siger sportschef i Hobro IK, Jens Hammer Sørensen.

Det var Mikkel Redder, der gav Simon Jakobsen det røde kort, og dommeren fra Nørresundby bekræfter, at han har modtaget meddelelsen om, at Hobro har appelleret hans dom.

- Nu skal jeg have sendt min version af sagen, og så må sagen gå den gang, den skal gå i Disciplinærinstansen, siger Mikkel Redder.

Nordjyden har ingen kommentarer til, hvorvidt han fastholder, at Simon Jakobsen skulle have haft rødt kort i situationen.

- Det, jeg kan sige, og som jeg også sagde til alle aktører efter kampen, er, at jeg dømmer for en holdeforseelse, siger Mikkel Redder.

Hobros argument er dog, at Simon Jakobsen slipper Randers' Emil Riis, før de kommer ind i straffesparksfeltet.

- Man kan tydeligt se på tv-billederne, at holdeforseelsen slutter uden for feltet. Vi synes, at der er straffe, for Simon laver et benspænd, efter at de er kommet ind i feltet, men han forsøgte at spille bolden, og så skal det kun give et gult kort, siger Jens Hammer Sørensen.

Hobro-sportschefen henviser til en situation i et opgør mellem FC Nordsjælland og Silkeborg tidligere i denne sæson. FC Nordsjællands Kian Hansen blev vist ud for et benspænd i eget straffesparksfelt, men han slap for karantæne, fordi det røde kort blev trukket tilbage og lavet om til en advarsel.

Det bliver dog afgørende for Simon Jakobsens deltagelse i søndagens kamp i Esbjerg, om Mikkel Redder holder fast i, at det er holdeforseelsen, han dømmer for. I Fodboldlovens §12 lyder det således:

"En spiller, reserve eller udskiftet spiller skal udvises, hvis han berøver et mål eller en oplagt scoringsmulighed for en modspiller, hvis generelle retning er mod målet hos den spiller, som begår den forseelse, som skal straffes med et frispark."

Omvendt skulle Simon Jakobsen have haft gult kort, hvis det er benspændet i straffesparksfeltet, der dømmes for. I Fodboldloven hedder det, at man skal straffes med en advarsel, hvis man "berøver modspillerne en oplagt scoringsmulighed ved en forseelse, som omfattede et forsøg på at spille bolden, og hvor dommeren har dømt straffespark."

I den aktuelle situation havde Emil Riis frit løb mod mål, da Simon Jakobsen holdt fast i ham. Du kan se situationen her.

- Men vores oplevelse er, at der bliver dømt for det, der sker inde i feltet og udløser straffesparket, siger Jens Hammer Sørensen, der ikke har fået nogen indikationer på, hvornår Fodboldens Disciplinærinstans træffer en afgørelse i sagen.