Hobro har tabt fire hjemmekampe i træk: - Den værste følelse

Hobro IK's bedste spiller fredag aften mod AC Horsens på DS Arena var ifølge Hobros fanskare midtbanespilleren Villads Rasmussen. Men hans gode indsats til trods vandt AC Horsens 1. divisionskampen i fodbold med 1-0 på en scoring dybt inde i overtiden.

- Det er den værste følelse overhovedet. Én ting er at tabe, men det er ekstra slemt, når vi lukker et mål ind så sent. Jeg tror, det er tredje kamp på hjemmebane, hvor vi har lukket mål ind i overtiden og tabt, siger en skuffet Villads Rasmussen.

Hobro IK har papir på 21-årige Villads Rasmussen til august til 2026. Arkivfoto: Dannie Rosenkrantz /Hobro IK

Kampens spiller var også den Hobro-spiller, der var tættest på at komme på tavlen for hjemmeholdet, mens hans hovedstød blev reddet af AC Horsens-målmanden Matej Delac.

- Jeg synes egentlig, der var mange ting, der lykkedes for mig. Det eneste, der manglede, var, at jeg scorede eller assisterede. Det har været tæt på i mange kampe, og mod Horsens var det igen tæt på. Så jeg håber, at målene snart kommer, lyder Villads Rasmussens håb.

Den offensive midtbanespiller var ikke på banen, da det skæbnesvangre mål gik ind, for han blev skiftet ud efter 80. minutter.

- Jeg har ikke spillet en fuld kamp i tre år - siden jeg blev korsbåndsskadet. Så jeg skal lige bygges op igen. I dag var det 80 minutter, og det var længere tid, end jeg har spillet i nogle af de andre kampe. Så håber jeg selvfølgelig, at jeg inden længe kan holde til 90, siger midtbanespilleren.

Hjemmebanenederlaget til AC Horsens kan medregnes i et ellers velspillende Hobro-holds negative hjemmebanestime på fire nederlag i træk.

- Sidste sæson fik vi næsten alle vores point på hjemmebane. Vi skal være meget stærkere på DS Arena, og vi har snakket om, at det her skulle gerne være et sted, hvor folk frygter at komme. Men det kræver selvfølgelig, at vi begynder at vinde lidt, erkender Villads Rasmussen.

Modstanderne i de fire nederlag har været henholdsvis Vendsyssel FF, AaB, Sønderjyske og AC Horsens. To af holdene er Superliga-nedrykkere.

- Vi skal fortsætte med at gøre mange af de gode ting, vi gjorde i dag og har gjort de sidste mange kampe. Så skal der nok komme sejre, det er jeg selvfølgelig ikke i tvivl om, siger Hobros cheftræner, Martin Thomsen.

- Nu har vi på papiret mødt de tre største favoritter og har fået nul point med herfra. Det er selvfølgelig ikke godt nok, men vi skal bare klø på og fortsætte med at tro på, at det vi gør, er godt nok.

Hobro IK's cheftræner, Martin Thomsen ser et lys i, at Hobro IK spiller god fodbold, selvom hjemmebaneresultaterne ikke just stråler. Arkivfoto: Lars Pauli

Fredagens kamp blev også endnu et nederlag i de døende minutter for Hobro IK's unge mandskab, men det er noget, som de uerfarne spillere kan tage med sig i resten af sæsonen.

- Vi er hamrende ærgerlige over, at vi ikke fik lukket ned og fik noget med herfra. Vi skulle jo have lukket af og spillet 0-0 til sidst. Det er en træls sort-hvid verden, vi lever i, men det er en oplevelse, man får med i rygsækken, fordi det er en af dem her, der gør rigtig ondt, siger Martin Thomsen.