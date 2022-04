Hobro har tidligere topscorer tilbage til lokalopgør

FODBOLD:Et lille år efter, at Mads Hvilsom måtte forlade DS Arena på en båre, kan angriberen igen komme i spil for Hobro IK i en betydende kamp.

Mads Hvilsom, der blev korsbåndsskadet i en kamp mod Hvidovre 24. april sidste år, er således med i truppen til søndagens hjemmekamp mod Jammerbugt FC i Nordicbet Ligaens nedrykningsspil.

- Det er en fornøjelse at have ham tilbage. Han har gået og trippet i lang tid, mens han har lagt lag på lag på i sin kamp for at komme tilbage. Han har spillet to gange 45 minutter for vores U23-hold i Jyllandsserien, og det har han gjort fint. Han fik også scoret i den seneste kamp.

- Selvfølgelig mangler han noget timing, og han skal stille og roligt arbejde sig tilbage, men jeg synes faktisk, at det er den gamle Hvilsom, vi har set. Han arbejder benhårdt, og målnæsen er også intakt, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

For første gang i 2022 har Hobro IK også forsvarsspilleren Jesper Bøge med i truppen, mens den seneste nyerhvervelse Aramis Kouzine til gengæld må vente på sin debut.

- Han skal bygges op fysisk, og han gør hele tiden fremskridt. Han var også i spil til truppen, men vi valgte Hvilsom i denne omgang, siger Martin Thomsen, der søndag skal forsøge at hente sæsonens første sejr over Jammerbugt FC.

Sæsonens to første indbyrdes opgør er endt med en pointdeling og en sejr til Jammerbugt, men lykkes det Hobro at hente de tre point søndag, vil afstanden til nedrykningsstregen blive øget til minimum fem point, efter at Fremad Amager fredag spillede 1-1 mod HB Køge.

- Vi skal tage en kamp ad gangen og kun fokusere på os selv, men det er klart, at det her er en gylden mulighed for at tage to point på i hvert fald Fremad Amager. Vi skal ud at jagte de tre point, men vores mindset er ikke anderledes end ellers.

- Jammerbugt viste mod Esbjerg, at det er et stærkt hold med masser af individuel kvalitet, så der er forhåbentlig ikke nogen, der undervurderer dem længere. Vi har respekt for dem, men vi har også tro på vores egne evner, og vi skal ud og forlænge vores stime som ubesejret, siger Martin Thomsen.

Der er kampstart i Hobro klokken 16.