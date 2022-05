Hobro-helt om første mål: - Det var en fed følelse

FODBOLD:For hver gang Hobro ikke taber en kamp i denne periode, sætter holdet klubrekord for antallet af kampe uden nederlag. Lørdag blev det til den 10. kamp i træk, nordjyderne ikke har tabt.

Men det var ikke helt uden problemer, at Hobro undgik nederlaget, da Fremad Amager gik til pause foran 1-0. Mads Eriksen fik dog ændret på tingene med sit første mål i Hobro-trøjen, så opgøret sluttede 1-1.

Fremad Amagers målmand var på skovtur, og det udnyttede Mads Eriksen til at flugte bolden i mål.

- Det var en fed følelse, og det er dejligt at kunne bidrage med mål, når man er med fremme. Det er fedt at score og kunne hjælpe til så vigtigt et point. Det gør glæden ekstra stor.

- Jeg tror næsten, at jeg ramte bolden for rent. Jeg aner ikke, hvordan det så ud, men jeg fik at vide, at det så godt ud, siger målscoreren med et stor smil.

Don Deedson spillede en stærk kamp og var mange gange en sten i skoen for Amager-defensiven. Haitianeren manglede dog kynisme i de afgørende momenter. Foto: Bo Lehm

Cheftræner Martin Thomsen var ærgerlig over, at det ikke blev til tre point med tanke på Hobros spil og chancer, men er trods alt tilfreds med det ene point, som kampen udviklede sig. Særligt hvis det også tages in mente, at Esbjerg tabte 2-1 til HB Køge. Hobro har dermed ni point ned til stregen med fire runder tilbage.

- Det er et resultat, som vi kan være tilfredse med, hvis vi ser på stillingen, og med det resultat vi fik visket i ørene fra Esbjerg-kampen.

- Vi spillede en god første halvleg, hvor vi dominerede både med og uden bold. Vi fik gennem vores presspil lukket ned for Amager og tvunget dem til at spille på lange bolde. De fik så ud af ingenting et mål op til pausen.

- I anden halvleg fortsatte vi med at trykke på, og jeg var egentlig tilfreds med, hvordan vi løste tingene. Men med 20 minutter tilbage gik vi lidt mere offensivt til værks ved at smide Danny (Amankwaa, red.) ind og Deedson og Hvilsom ud på wingbackerne. Det gav heldigvis pote, og vi fik et rigtig vigtigt point, lyder det fra Hobro-træneren.

Hobro IK - Fremad Amager 1-1 (0-1) Mål: 0-1 Gustav Marcussen (41. minut), 1-1 Mads Eriksen (77. minut)

Hobro IK's startopstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Mads Eriksen, Simon Jakobsen, Emil Søgaard - Oliver Klitten (Justin Shaibu), 73. minut, Mathias Nygaard, Sebastian Avanzini (Danny Amankwaa, 73. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen, Frederik Elkær (Mads Hvilsom, 65. minut) - Don Deedson, Muamer Brajanac.

Advarsler: Christoffer Palm (82. minut), Justin Shaibu (83. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen (90. minut)

Tilskuere: 1081 VIS MERE

Den offensive satsning gjorde mod slutningen kampen til en åben slagsudveksling, hvor begge hold havde chancerne til at tage sejren. Det var dog særligt gæsterne, som med et hav af dødbolde pressede på for et mål i overtiden. Det blev da også en anelse for spændende for Martin Thomsen.

- De taktiske ændringer gjorde, at vi kom til at stå mand mod mand i forsvaret, men Simon Jakobsen er i forrygende form i øjeblikket. Emil Søgaard og Mads Eriksen var samtidig rigtig solide, så de tre løste det formidabelt nede bagved, siger Martin Thomsen, der nu ser meget positivt på muligheden for at forlænge opholdet i 1. division med endnu en sæson.

- Det ser godt ud, og det her point kan blive meget vigtigt i sidste ende. Pointet tæller sådan set to point, fordi Esbjerg skal forbi os i pointregnskabet.