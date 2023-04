Hobro-helten Don Deedson vendte katastrofe

HOBRO:Amerikaneren Don Deedson har ofte været rygtet væk fra Hobro IK. Men fredag spillede han en hovedrolle i at sende klubben tæt på redning fra nedrykningskampen i 1. division. Amerikaneren scorede nemlig hattrick og sikrede ni points luft til nedrykningsstregen.

Hjemmeholdet vandt 3-1 på DS Arena, mens angriberen bejler til topscorertitlen i 1. division.

Ronnie Schwarts fik sin debut i startopstillingen for Hobro, da Muamer Brajanac sad ude med en karantæne. Dertil er storprofilen Mathias Haarup skadet, efter hans skulder gik af led i seneste opgør mod FC Fredericia. Forsvarsgeneralen Simon Jakobsen måtte Hobro ligeledes undvære.

Hobro IK - Nykøbing FC 3-1 (0-1) Fodbold, mænd, 1. division

Mål: 0-1 Mathias Gehrt (44. minut), 1-1 Don Deedson (56. minut), 2-1 Don Deedson (77. minut), 3-1 Don Deedson (89. minut)

Hobro-opstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Frederik Dietz, Jesper Bøge - Oliver Overgaard (Jacob Tjørnelund, 79. minut), Frederik Mortensen, Abdoul Yoda, Mads Freundlich (Villads Rasmussen, 79. minut), Frederik Elkær (Mads Frandsen, 90. minut - Don Deedson (Danny Amankwaa, 90. minut), Ronnie Schwartz (Laurs Skjellerup, 67. minut)

Advarsler: Frederik Dietz, Hobro (52. minut), Valon Ljuti, Nykøbing (58. minut), Mads Carlson, Nykøbing (64. minut)

Opgøret mellem de to bundhold var i starten præget af hjemmeholdets initiativer. Men 1. divisions bundhold, Nykøbing FC, fik hurtigt åbnet kampen mere, hvilket skabte adskillige lange bolde i begge retning.

Dermed skiftede holdene til at få store chancer. Blandt andet appellerede Hobro for straffespark, da gæsternes Kasper Jensen efter kort tid havde sin arm på bolden efter en blokering. Men dommerens fløjte forblev tavs.

Ahmed Ahmad kom ligeledes til en stor chance, da Hobro-keeperen Adrian Kappenberger blokerede et skud, og offensivspilleren selv kom til skud på riposten. Men det røg over mål.

Mod slutningen af første halvleg kom Nykøbing bedre ind i kampen og forsøgte sig med flere dybe bolde på omstillinger. Det kastede et mål af sig kort før pausen.

Her blev Lucas Kjerrumgaard sendt i dybden efter en fejlpasning fra Hobros Abdoul Yoda, hvor Adrian Kappenberger måtte ud i den høje angriber. Hobro-målmanden fik smidt sig ned i bolden og havde sit ben på, men alligevel trillede den til bagerste stolpe, hvor Mathias Gehrt bragte gæsterne foran i et frit mål trods stor appel for offside.

Efter pausen fortsatte det åbne opgør, og Nykøbing kom hurtigt til et par farlige situationer.

I Hobro-rækkerne forsøgte man fortsat at sende alt i fødderne på den lynhurtige Don Deedson, der var involveret i langt størstedelen af nordjydernes angreb. Det gav pote, da han ad flere omgange kom til skud trods et pakket felt, og keeper Morten Bank tog fejl af et lavt skud nær stolpen. Derfra snittede den Nykøbing-målmanden og trillede stille og roligt ind til en udligning.

Derfra kom der mere tur i den for hjemmeholdet, og det tendenserede til en Hobro-føring på hjemmebane. Den kom, da Oliver Overgaard med knap et kvarter tilbage sendte bolden på tværs og fandt Don Deedson i det lille felt. Amerikaneren snittede så bolden videre i mål til 2-1.

Få minutter senere kom han til en friløber og fik endda snydt Morten Bank i mål. Men Nykøbing fik ryddet op, inden Hobro-angriberen fuldendte sit hattrick.

Kort før tillægstiden kom Don Deedson til endnu en friløber, og her lykkedes det ham at udplacere Nykøbing-keeperen. Dermed sikrede hjemmeholdet tre vigtige point og er næsten sikre på overlevelse i 1. division.