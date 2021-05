Hobro hentede årets første sejr og lagde afstand til bunden

FODBOLD:En lang tørke i Hobro er nu slut.

Med torsdagens 2-0-sejr på hjemmebane over Fremad Amager i 1. divisions kvalifikationsspil smagte Hobro IK sejrens sødme for første gang i 2021.

Dermed er en stime på 12 kampe uden sejre nu forbi for himmerlændingene, der samtidig øgede afstand til holdene under nedrykningsstregen til seks point med fire kampe tilbage.

Hobro IK - Fremad Amager 2-0 (1-0) Mål: 1-0 Mikkel Mejlstrup Pedersen (45. minut), 2-0 Jacob Tjørnelund (58. minut) Advarsler: Emil Staugaard, Fremad Amager (12. minut) Hobro opstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Simon Jakobsen (Alexander Baun, 46. minut), Hugo Andersson, Jesper Bøge - Mathias Haarup, Mikkel Mejlstrup Pedersen, Jonas Brix-Damborg, Danny Amankwaa (Christian Cappis, 61. minut), Jacob Tjørnelund - Imed Louati, Don Deedson (Frederik Dietz Nielsen, 86. minut) VIS MERE

Fremad Amager fik kampens første mulighed allerede i kampens andet minut, da et indlæg fra venstre havnede hos Felix Winther midt for mål, men Fremad Amager-spillerens afslutning blev flot reddet af Hobro-målmand Adrian Kappenberger.

Hobro-målmanden så til gengæld ikke heldig ud i det 40. minut, da han gik forkert af et indlæg, som derfor havnede hos Kristoffer Munksgaard ved bagerste stolpe. Til hjemmeholdets held headede Fremad Amager-anføreren dog bolden i sidenettet.

Hobro havde inden da haft en dobbeltchance til Imed Louati og Don Deedson, men derudover var der langt mellem hjemmeholdets vellykkede angreb, inden man til sidst i første halvleg satte en stærk slutspurt ind.

I det 43. minut burde Mikkel Mejlstrup Pedersen således have bragt sit hold foran, da han stod helt fri ved bagerste stolpe, efter at Jacob Tjørnelunds lange indkast var blevet dirigeret videre af Hugo Andersson. Men trods flere meter til nærmeste modspiller headede Mejlstrup Pedersen den store chance forbi mål.

Bare to minutter senere tog midtbanespilleren dog sin revanche, da han alligevel sendte Hobro til pause med en 1-0-føring. Mathias Haarup lagde bolden til rette, og fra kanten af feltet bragede Mikkel Mejlstrup Pedersen sin flade afslutning i nettet.

13 minutter inde i anden halvleg blev aftenen endnu bedre for Hobro. En omstillingsmulighed havnede via Imed Louati hos Jacob Tjørnelund. Han tog chancen med et fladt skud et godt stykke udefra, og med lidt hjælp fra Fremad Amager-målmand Jacob Pryts, der så skidt ud i situationen, kunne Tjørnelund fordoble Hobros føring og for alvor sende himmerlændingene på kurs mod årets første sejr.

Små 10 minutter senere var Imed Louati tæt på at gøre det til 3-0, men denne gang tog Fremad Amager-målmanden revanche og diskede op med en god redning.

Gæsternes bedste bud på en scoring i anden halvleg kom fra Marcus Mlynikowski et kvarter før tid, men han måtte se sit fine langskudsforsøg blive viftet til hjørnespark af Adrian Kappenberger.

Siden forspildte Don Deedson og Imed Louati en stor dobbeltchance for at gøre det til 3-0, men det ændrede ikke på, at Hobro kunne køre en meget forløsende sejr hjem, og så kunne hjemmepublikummet på DS Arena tilmed glæde sig over, at det fem minutter før tid blev til officiel førsteholdsdebut til Frederik Dietz Nielsen, nevø af Hobro-legenden Mads Justesen. Endda i onklens gamle nummer 13.

Hobro IK kan tage det endelig skridt ud af nedrykningsfaren på tirsdag, når Skive kommer på besøg.