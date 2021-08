Hobro henter angriber med fortid i Brentford

FODBOLD:Den nordjyske 1. divisionsklub Hobro IK præsenterer søndag længe ventet forstærkning til offensiven, da klubben har hentet den 23-årige angriber Justin Shaibu på en fri transfer, skriver Hobro IK i en pressemeddelelse.

Offensivspilleren har fået en kontrakt gældende for resten af indeværende sæson.

Justin Shaibu, der senest har tørnet ud for Lyngby BK, har trænet med i Hobro IK de seneste par dage og har nu overbevist det sportslige udvalg i klubben om, at han skal være en del af Hobro IK-projektet.

Justin Shaibu har udover Lyngby BK, tidligere spillet i, blandt andet, Brentford FC og FC Fredericia.

Teknisk chef Lars Justesen glæder sig over tilgangen af den nye angriber:

- Justin er en anderledes type angriber, end dem vi allerede har i truppen. Han er en hurtig angriber, der gerne vil løbe dybt og det kombineret med den eksplosivitet han besidder, gør ham til en god tilføjelse til truppen. Han afslutter godt og arbejder hårdt og jeg er sikker på at han bliver en gevinst for os, siger Lars Justesen.

Justin Shaibu, der har fået sin fodboldopdragelse i Køge, har spillet på U-17, U18- og U20-landsholdet.

Justin Shaibu glæder sig til at repræsentere Hobro IK:

- Jeg ser meget frem til at spille for Hobro IK. Jeg har fået et rigtig godt indtryk af klubben i de sidste par dage og skiftet til Hobro IK føles helt rigtigt. Jeg håber at jeg kan bidrage til at holdet præsterer, med en masse mål og hårdt arbejde.

Justin Shaibu kan allerede få sin debut for Hobro i søndagens udekamp mod HB Køge