Hobro henter endnu en amerikaner

FODBOLD: I Hobro IK er man glade for amerikanere.

Mandag har klubben offentliggjort, at den har skrevet under med den 18-årige amerikanske angriber Don Deedson Louicius, som har fået en fireårig kontrakt. Han er den fjerde i klubben med amerikansk pas.

Don Deedson er oprindeligt er fra Haiti, men han har senest været tilknyttet Kalonji Soccer Academy i Atlanta Georgia i USA, hvor han har spillet i tre år. Her var han senest en del af det U18-hold, der for nylig blev amerikanske U18-mestre.

Sportschef Jens Hammer Sørensen er glad for tilføjelsen.

- Vi har haft vores talentchef Lars Justesen i USA, hvor han har kigget nærmere på Deedson, og vi er ikke i tvivl om, at han er et meget spændende angrebstalent med et enormt potentiale. Derfor har vi tilbudt ham en længere aftale, og vi håber og tror, at vi får stor gavn af ham her i Hobro IK i de kommende år, siger Jens Hammer Sørensen.

18-årige Don Deedson Louicius ser frem til at tørne ud for Hobro IK.

- Jeg er glad for at være her, og jeg er glad for at få muligheden for at spille her. Jeg vil gøre alt for at hjælpe holdet, hvad end det er med at score mål eller med at forsvare, siger Don Deedson Louicius.

Don Deedson Louicius bliver den fjerde amerikaner i Hobro IK’s superligatrup, som i forvejen tæller Emmanuel Sabbi, Christian Cappis og Yosef Samuel.