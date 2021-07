Hobro henter gammel kending hjem

FODBOLD:Hobro IK har styrket det centrale forsvar med tilgangen af Christoffer Østergaard, der kommer tilbage til klubben på en etårig kontrakt, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Christoffer Østergaard, der har trænet med i Hobro IK i denne sommeropstart, har vist sig så godt frem at klub og spiller nu er blevet enige om en etårig aftale.

Christoffer Østergaard, der fik sin debut for Hobro IK tilbage i 2013, hvor han debuterede som blot 19-årig i en kamp mod HB Køge. Siden debuten blev det til 6 kampe i Superligaen og 13 i 1. division og nu får Christoffer Østergaard så muligheden for at udbygge denne statistik, for klubben, hvor han startede sin fodboldkarriere og har fået sin fodboldopdragelse.

Teknisk chef Lars Justesen glæder sig over at Christoffer Østergaard vender hjem:

- Christoffer har vist sig godt frem i sommeropstarten, hvor han har spillet flere testkampe samt trænet med og at vi nu er blevet enige om en aftale glæder mig meget. Han er en stærk og klog forsvarsspiller, der er meget forudseende i sit forsvarsspil. Hertil er han en leder både på og udenfor banen, hvilket kommer til at gavne hele truppen.

Christoffer Østergaard er stolt over at vende hjem til Hobro IK:

- Efter en del år væk fra Hobro IK er jeg rigtig stolt over nu at kunne vende tilbage til min barndomsklub, hvor jeg var fra 2001-2016. Hobro IK betyder rigtig meget for mig og jeg håber at jeg kan give tilbage til denne klub, der har vist mig stor tillid. Jeg har trænet med i sommeropstarten og glæder mig nu for alvor til at komme i gang med sæsonen og bidrage på og udenfor banen.