Hobro henter lokalt angrebstalent hjem fra superligaklub

HOBRO:Det bliver ikke meget mere lokalt, end Laurs Skjellerup og Hobro IK. Den 19-årige angriber vender hjem til Hobro, hvor han har gjort et godt indtryk i de første ugers træning.

Fra han var U11 til U16-spiller, spillede Laurs Skjellerup i Hobro, og siden gik turen til Randers. Nu går turen imidlertid den anden vej, og det glæder den unge angriber, der særligt ser frem til én ting.

- Det bliver stort for mig at løbe ind på DS Arena, for jeg var jo til alle Hobros hjemmekampe, da jeg var yngre. Dengang var det en drengedrøm for mig at komme til at spille for klubbens førstehold, så det bliver på alle måder stort for mig, at jeg nu igen kan kalde mig Hobro-spiller, siger Laurs Skjellerup til Nordjyske.

- Det er lidt som at komme hjem for mig. Jeg kender jo Hobro ganske godt i forvejen, og jeg føler mig bare hjemme i klubben, siger teenageren.

I første omgang bliver målet for angriberen at kæmpe sig ind omkring startopstillingen og noget spilletid.

- Vi er fire angribere i truppen, så jeg ved godt, at konkurrencen er hård. Mit mål er naturligvis at komme ind at spille flest mulige minutter. Jeg kan forhåbentlig byde ind med noget fysik og fart. Derudover er jeg også en okay afslutter, siger Laurs Skjellerup, der går i fodsporerne på Kasper Høgh og Muamer Brajanac.

Den fysisk stærke angriber havde også andre tilbud fra 1. divisionsklubber, men i den sidste ende faldt valget på Hobro, og det er der flere årsager til.

- I Hobro har man et fuldtids-setup, og jeg glæder mig til, at jeg kan sætte fokus på at være fodboldspiller i et professionelt miljø. Det betyder noget, at jeg kan møde ind om morgenen, spise min morgenmad og så gå ud at træne. Jeg håber, at det kan være med til at udvikle mig, at jeg kommer til en klub med de gode rammer, siger Laurs Skjellerup, der har imponeret stort i Hobro i de forgangne uger.

- Laurs er en talentfuld ung spiller, der på trods af sine blot 19 år har god erfaring med seniorfodbold. Vi har set ham an i den seneste uge, hvor han startede med at ødelægge alle de fysiske sommertests. Hertil har han vist et rigtig godt niveau til træning og i testkampe og på denne måde vist sit store talent frem, siger Lars Justesen, der er teknisk chef i Hobro IK i en pressemeddelelse.

Hobro IK har udstyret Laurs Skjellerup med en tre-årig aftale.