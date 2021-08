Hobro henter midtbanespiller: - Har vist et usædvanligt højt niveau

FODBOLD:Fem timer før transfervinduets sidste smæk fik Hobro IK en forstærkning til midtbanen på plads.

1. divisionsklubben har købt den 20-årige Abdoul Yoda fra Burkina Faso fri af den østrigske bundesligaklub TSV Hartberg for et mindre transferbeløb. Forinden har nordjyderne haft mulighed for at se midtbanespilleren an i tre træninger.

- Han overbeviste mig allerede efter den første træning. Der er længe imellem, at vi ser en prøvespiller i Hobro IK levere på det niveau. Han er en stærk og dynamisk midtbanespiller, der har et rigtig godt blik for spillet, siger teknisk chef Lars Justesen.

Når Hobro har valgt at forstærke sig på midtbanepositionen, skyldes det, at man gerne vil have styrket bredden.

- Vi er jo gået over til at spille 4-3-3, og vi har kun fire spillere til de tre midtbanepladser, og én af dem er Oliver Overgaard, der først lige er begyndt at spille seniorfodbold, forklarer Lars Justesen.

Abdoul Yoda spillede blot fem bundesligakampe for TSV Hartberg i sidste sæson, og i år har han slet ikke været i aktion for østrigerne. Aftalen med Hobro IK gælder for tre sæsoner, og hvis alt går som planlagt, kan han få debut for Hobro efter landskampspausen.

Hobro IK er i øvrigt ikke færdige med at handle. Ifølge Lars Justesen er det overvejende sandsynligt, at klubben sælger en spiller frem mod deadline.