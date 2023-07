Hobro henter midtbanespiller hjem

HOBRO:Hobro IK har hentet den tidligere Hobro-spiller Christian Hørby tilbage til klubben på en to-årig kontrakt, efter at midtbanespilleren i de seneste to sæsoner har spillet i Thisted FC. Den nu 22-årige centrale midtbanespiller kom til Hobro IK i foråret 2020 og fik senere sin 3F Superliga-debut, før turen i sommeren 2021 gik videre til Thisted FC.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Teknisk chef Lars Justesen er glad for at se Christian Hørby vende retur til Hobro IK:

- Christian er en spiller som besidder et stort talent, som vi, allerede i hans første tid i Hobro IK, så prøver på. I den første periode i Hobro IK udviklede Christian sig godt på både de spillemæssige såvel som de fysiske parametre. En positiv udvikling som Christian har fortsat i de seneste to sæsoner i Thisted, hvor vi har fulgt ham. Christian kommer tilbage til Hobro IK med mere erfaring og hår på brystet og jeg er sikker på, at vi får stor glæde af Christians kvaliteter i årene frem.

Selv glæder Christian Hørby, der står noteret for blandet andet to 3F Superliga-kampe for Hobro IK, sig til at vende retur til klubben:

- Jeg valgte for to år siden at skifte Hobro IK ud med Thisted FC for at få flere kampe og minutter i benene. Skiftet til Thisted FC har givet mig noget mere erfaring, som har været med til at udvikle mig enormt meget som spiller. Jeg er derfor vildt glad for, at jeg igen kan trække den gule trøje over hovedet og repræsentere Hobro IK. Jeg glæder mig til at vise mig frem og bidrage med kvaliteter, jeg besidder, siger han.

Christian Hørby kan allerede få comeback onsdag, når Hobro IK spiller testkamp på hjemmebane mod Vendsyssel FF.