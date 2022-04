Hobro henter tidligere AaB-angriber

FODBOLD:Hobro IK forstærker angrebet med den tidligere AaB'er Aramis Kouzine i resten af sæsonen, fortæller himmerlændingene i en pressemeddelelse.

Candieren har trænet med hos Hobro IK i de seneste uger og fik blandt andet spilletid i en reserveholdskamp mod AaB i sidste uge. Det har nu kastet en kort kontrakt af sig.

- Selvom vi er rigtig godt besat på angrebsposten, har vi kunnet se en værdi i at tilknytte Aramis for resten af sæsonen. Aramis er en dygtig angriber, hvilket han også har vist på træningsbanen og i reserveligaen. Der er ingen tvivl om, at Aramis har et godt potentiale, hvor især hans timing i løb ind i feltet samt gode afslutningsevner er nogle af spidskompetencerne, siger teknisk chef i Hobro IK, Lars Justesen.

Aramis Kouzine var tilnyttet AaB i foråret 2020, men nåede aldrig at komme i kamp for klubben. Blandt andet på grund af en skade, der krævede en operation. En operation, der siden afslørede en kræftsygdom. Senest har han været på kontrakt i ukrainske SK Dnipro.

- Jeg er rigtig glad for at komme tilbage til dansk fodbold. Det er en fantastisk mulighed for mig at komme til Hobro IK. Jeg vil bevise mit værd i klubben og kæmpe mig til en plads på holdet, så jeg på denne måde kan hjælpe holdet med at skaffe så mange point som muligt og dermed sikre overlevelse i NordicBet Ligaen, siger Aramis Kouzine i pressemeddelelsen.