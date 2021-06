Hobro henter yngre udgave af Brix-Damborg

FODBOLD:Tirsdag præsenterede Hobro sommerens første forstærkning til spillertruppen, da Emil Søgaard blev offentliggjort som ny mand i den gule trøje. Han skifter fra Skive ligesom den nye cheftræner Martin Thomsen.

Nu er sommerens anden tilgang på spillerfronten også på plads, og her er der også tale om en spiller med fortid i Skive.

Frederik Mortensen skifter til Hobro efter to meget succesfulde år i Skive. Inden da spillede den 22-årige midtbanemand i Viborg, hvor han har fået sin primære fodboldopdragelse.

- Frederik er en spiller, der ofte kan gå lidt under radaren med sit stærke duelspil. Han er en spiller, der dækker store områder, og han er en af de bedste duelspillere i 1. division. Der er ingen tvivl om, at han kan være med til at gøre os solide, siger Martin Thomsen.

Den tidligere Skive-træner og nuværende Hobro-træner er opmærksom på sammenfaldet mellem hans eget skifte og de to seneste spillerskifter fra Skive til Hobro. Martin Thomsen har dog ikke spillet nogen større rolle i de to signings.

- Man kan jo sagtens tro, at de skifter til Hobro, fordi jeg også er skiftet som træner. Det er nu ikke tilfældet, for det var spillere, som Hobro allerede havde på blokken, da jeg blev involveret, siger Martin Thomsen.

Inspireret af Hjulmand

Martin Thomsen og den øvrige sportslige ledelse i Hobro er ved at spore sig ind på trupstørrelse og ikke mindst trupsammensætning, og her er Martin Thomsen yderst fortrøstningsfuld.

- Jeg kan godt mærke, at Hobro er en mere attraktiv klub end Skive, fordi det er et fuldtidssetup. Det betyder bare noget, at vi kan træne om formiddagen, og så er der også super gode rammer, hvilket også betyder noget, når vi skal ud og hente spillere, siger Martin Thomsen.

- Vi har en ambition om at have 16-18 etablerede spillere i truppen, og så har vi seks til otte unge spillere, der skal supplere op, siger Martin Thomsen.

Hobro-træneren har ikke på nuværende tidspunkt lagt sig fast på et system, som skal danne basen for det videre arbejde. Jeg hælder meget til 4-3-3 eller 4-1-4-1 om man vil. Jeg går ikke så meget op i talkombinationer. For mig handler det meget om, hvilke spillere, der er til rådighed, siger Martin Thomsen, der har et forbillede i forhold til den taktiske fleksibilitet, som skal arbejdes ind i holdet.

- Jeg bliver da inspireret af at se den måde som Hjulmand har sat det danske landshold taktisk op på. Her er man i stand til at spille flere formationer i løbet af en kamp, og det er noget af det samme, som jeg gerne vil have, at vi bliver i stand til, siger Martin Thomsen.

Lige nu pågår der et større arbejde med at finde ud af, hvilke spillere, der skal prioriteres i det videre arbejde med den nye Hobro-trup. Der skal helt sikkert hentes flere spillere, men der skal også kigges mod flere kontraktforlængelser med nogle af spillere, der har udløb.

- Det er et arbejde, vi er godt i gang med. Der sker en masse lige nu, siger Martin Thomsen.