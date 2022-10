Hobro henter Yodas landsholdskollega

FODBOLD:Hobro IK har hentet en ny forstærkning til forsvaret. 27-årige Soumaïla Ouattara har nemlig skrevet en kontrakt på to år med klubben. Det skriver Hobro i en pressemeddelelse.

Ouattara er landsholdsspiller for Burkina Faso og kender dermed Hobro-spilleren Abdoul Yoda, som gør sig på det nordjyske mandskabs offensive midtbane. Det har været medvirkende til, at spilleren kunne trækkes til Hobro.

- Jeg er enormt glad for at have skrevet kontrakt med Hobro IK. Da jeg hørte, at Hobro var interesseret i at hente mig, kontaktede jeg min landsholdskollega Abdoul Yoda for at høre mere om klubben. Yoda havde kun positive ting at fortælle om klubben, og efter min første uge er jeg kun blevet bekræftet i dette. Jeg er taknemmelig og glad for, at Hobro IK har givet mig chancen, og jeg glæder mig til at bidrage på banen, udtaler forsvarsspilleren.

Han kommer fra marokkanske FUS Rabat, som han forlod denne sommer. I indeværende kalenderår har han spillet tre kampe for Burkina Faso.

- Vi har set frem til at få Soumaïla til rådighed, og vi har allerede set til træning, hvor dygtig og stærk en forsvarsspiller han er. At vi har fået muligheden for at tiltrække en spiller med Soumaïlas cv, er ikke noget, der sker hver dag, udtaler teknisk chef i Hobro, Lars Justesen.

Soumaïla Ouattara kan allerede søndag komme i spil for Hobro, der møder FC Fredericia på udebane i 1. division.