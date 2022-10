Hobro holdt nullet for fjerde divisionskamp i streg

FODBOLD:Fremad Amager, Sønderjyske, Vejle og FC Fredericia. Ingen af disse 1. divisionshold har formået at passere Adrian Kappenberger i Hobro-målet, siden han senest lukkede mål ind for mere end en måned siden.

Førstemålmanden i den nordjyske divisionsklub har altså gang i en imponerende stime, som er stærkt medvirkende til, at Hobro stille og roligt bevæger sig væk fra bunden i Nordic Bet Ligaen.

Søndag sikrede Kappenberger sit fjerde clean sheet på udebane mod FC Fredericia, hvor begge hold havde muligheder til at tage alle tre point.

FC Fredericia - Hobro IK 0-0 (0-0) Fodbold, Nordic Bet Ligaen

Hobro-opstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Frederik Dietz, Simon Skou Jakobsen (Daniel Jakobsen, 46. minut) - Oliver Overgaard, Mads Freundlich (Mathias Nygaard, 76. minut), Abdoul Yoda, Frederik Mortensen, Victor Bak (Jacob Tjørnelund, 76. minut) - Muamer Brajanac (Don Deedson, 62. minut), Laurs Skjellerup (Danny Amankwaa, 89. minut)

Advarsler: Abdoul Yoda, Hobro (45. minut), Erik Nissen, Fredericia (84. minut), Mikkel Wohlgemuth, Hobro (84. minut) VIS MERE

Opgøret i Fredericia bød nemlig på markante målchancer, som utvivlsomt havde åbnet mere for spillet. Men det blev mest af alt en tålmodig omgang fra begge mandskaber, der er med i det tætte bundræs.

Det var typisk Fredericia, som fik spillet sig igennem til angreb, og Adrian Kappenberger måtte ad flere omgange viste sine reflekser frem. I de situationer viste han dog stor sikkerhed mellem stængerne, og en solid Hobro-defensiv medvirkede til, at de fleste skud kom fra distancen.

Hobro kom tættest på at tage alle tre point, da cheftræner Martin Thomsen foretog en udskiftning, som næsten gav pote efter få sekunder. Mens Mads Freundlich med et kvarter igen stod klar til at tage et frispark fra en målfarlig afstand, blev han nemlig skiftet ud med Jacob Tjørnelund, som i stedet fik æren.

Den rutinerede back krøllede bolden fint mod nærmeste hjørne, hvor unge Valdemar Birksø strakte sig i en flot redning og afværgede katastrofen for Fredericia.

Med det ene point indtager Hobro en ottendeplads i Nordic Bet Ligaen. Dermed har de to point ned til netop FC Fredericia på den ene af de to nedrykningspladser, mens Nykøbing FC er efterladt i bunden med et stort spring til resten af tabellen.